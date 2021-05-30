70% تخفيضات في متاجر بـ «إكسبو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) يستعد مركز إكسبو الشارقة لاستضافة فعاليات النسخة الثانية من معرض التسوق الكبير، الحدث الأبرز من نوعه بالإمارة في مجال التخفيضات على منتجات الأزياء، والإلكترونيات، ومستحضرات التجميل والإكسسوارات، والذي تنظمه شركة ليز إيفنت، في الفترة من 2 إلى 6 يونيو المقبل.

ويقدم المعرض لزواره تجربة تسوق فريدة من نوعها على مدار خمسة أيام تتضمن عروض متميزة وتخفيضات جاذبة تصل نسبتها إلى أكثر من 70% على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات عالية الجودة التي سيقدمها كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.

دعم قطاع التجزئة

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استضافة معرض "التسوق الكبير" يأتي في إطار حرص المركز على تعزيز حضور الشركات العاملة في قطاع التجزئة وتوفير الدعم لهم من خلال تنظيم عدد كبير من معارض التجزئة والتي تعد فرص مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها، إلى جانب دور هذه المعارض في تلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها، مشيداً بحجم ومستوى المشاركة المحلية والعالمية للشركات العارضة في هذا الحدث وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية.

مشاركة واسعة

من جانبه، قال جاكوب فارجيز الرئيس التنفيذي لشركة ليز إيفنت: إن معرض التسوق الكبير يتميز هذا العام بتنوع وشمولية المنتجات التي سيقدمها، ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجالات الموضة، والإكسسوارات، والإلكترونيات، إلى جانب حضور متميز لدور العطور ومصممي الأزياء، متوجهاً بالشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على جهودهم في استضافة هذا الحدث سنوياً، وحرصهم على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية حفاظا على سلامة الزوار والعارضين، ما يعكس تميز المركز وخبرته الطويلة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية.

ويفتح المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه للزوار من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، كما يتوفر مواقف مجانية للجميع في محيط مركز إكسبو الشارقة.