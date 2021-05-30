أسعار الوقود في الإمارات لشهر يونيو

سيد الحجار (أبوظبي) أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، أسعار البنزين بمشتقاته والديزل والتي سيتم تطبيقها خلال شهر يونيو 2021. ويتم تحديد أسعار الوقود، والتي تعتمدها وزارة الطاقة والبنية التحتية بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة تكلفة التشغيل لشركات التوزيع.

وكشفت شركات توزيع الوقود في الدولة الأسعار الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، موضحة أن الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ووفق قرار اللجنة، ترتفع أسعار البنزين في يونيو المقبل بنحو 9 فلوس، كما ترتفع أسعار الديزل بـ 13 فلساً، مقارنة بأسعار شهر مايو الحالي.

وارتفع سعر لتر البنزين "سوبر 98" بـ 8 فلوس من 2,30 درهم خلال شهر مايو 2021 إلى 2,38 درهم لشهر يونيو 2021، بزيادة 3,5%.

كما ارتفع لتر البنزين "خصوصي 95" بـ 9 فلوس من 2,18 درهم إلى 2,27 بزيادة 4%، وارتفع لتر بنزين "إي بلس 91" بمقدار 8 فلوس من 2,11 درهم حالياً إلى 2,19 درهم، بزيادة 4%.

وارتفع سعر لتر الديزل، 13 فلساً من 2,17 درهم في مايو إلى 2,30 درهم لشهر يونيو 2021، بزيادة 6%.