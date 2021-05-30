1.67 مليون زائر دولي لدبي

مصطفى عبد العظيم (دبي) - استقبلت دبي 1.67 مليون زائر دولي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، أمضوا 9.49 مليون ليلة سياحية في فنادق الإمارة، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي قدرت متوسط الإشغال الفندقي خلال تلك الفترة بنحو 63%.

وأظهرت بيانات «سياحة دبي» ارتفاع متوسط إقامة نزلاء فنادق الإمارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل من عام 2021، لتصل إلى 5.1 ليلة فندقية مقارنة مع 3.9 ليلة فندقية خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وهو ما أسهم في زيادة إجمالي عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) من 8.38 مليون ليلة في الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي إلى 9.49 مليون ليلة هذا العام، على الرغم من التراجع الكبير في أعداد الزوار الناتج عن تداعيات أزمة كوفيد-19.

وعلى صعيد معدلات الإشغال الفندقي، نجحت فنادق دبي في تسجيل متوسط إشغال منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، بلغت نسبته 63% مقارنة مع معدل قدره 62% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ متوسط العائد اليومي نحو 252 درهماً للغرفة مقارنة مع 264 درهماً للغرفة في الفترة المماثلة من 2020.

وبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في الإمارة بنهابة شهر أبريل الماضي نحو 714 منشأة تضم 128 ألفاً و12 غرفة، من بينها 527 فندقاً من مختلف الشرائح تضم 103 آلاف و830 غرفة، في حين بلغ مجموع منشآت الشقق الفندقية نحو 187 منشأة تضم 24 ألفاً و175 شقة فندقية. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، والغرف الفندقية من فئة 3 نجوم بنسبة 18%، فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على نسبة 9% والشقق الفندقية القياسية على نسبة 10%.

ووفقاً لبيانات سياحة دبي، تصدرت الهند قائمة الأسواق المُصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري وقبل تعليق الرحلات القادمة من الهند، مسجلة أكثر من 390 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 144 ألف زائر، وفرنسا بنحو 62 ألفاً، ثم الولايات المتحدة بنحو 54 ألفاً، وباكستان بنحو 51 ألفاً، ومصر في المرتبة السادسة بنحو 49 ألفاً، والمملكة المتحدة بنحو 44 ألفاً، في ما حلت منطقة جنوب آسيا في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 29%، تلتها منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 21% ومنطقة شرق أوروبا بنسبة 17%، ثم الشرق الأوسط بنسبة 11%، ومنطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 4%.