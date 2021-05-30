«أغذية» على مؤشر «مورجان ستانلي»

أبوظبي (الاتحاد) رحبت مجموعة أغذية بقيام شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال "MSCI " بإدراج المجموعة ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، وذلك على مؤشر الشركات الصغيرة اعتباراً من الخميس الفائت.

وأُدرجت مجموعة "أغذية" في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج، التي تشمل رأس المال السوقي للمجموعة، ومعدلات السيولة، ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب. ومن خلال التواجد في المؤشر الذي يحظى باهتمام واسع من المستثمرين الدوليين، من المتوقع أن يصبح سهم "أغذية" جاذباً بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

يُذكر أن مجموعة أغذية، أعلنت مؤخراً عن نتائجها المالية في الربع الأول من عام 2021، وبلغت ربحية السهم الواحد 0.069 درهم، بينما سجلت المجموعة إيرادات إجمالية قدرها 665.5 مليون درهم، أي ما يمثل نمواً بنسبة 57% و17% على أساس سنوي على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020. بجانب الإعلان عن استراتيجيتها طويلة المدى، التي ستركز فيها "أغذية" على الأسواق المهمة، والتوسع عبر الفئات القيّمة، وزيادة هوامش الربحية بحلول عام 2025.