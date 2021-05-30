لعشاق السفر.. عروض صيفية من الناقلات الإماراتية

رشا طبيله (أبوظبي) تحولت بوصلة الوجهات السياحية للإجازة الصيفية في زمن كورونا من وجهات تقليدية معروفة اعتاد الناس زيارتها خلال إجازاتهم الصيفية السياحية، إلى وجهات غير تقليدية من مدن بطبيعة خلابة وجزر سياحية متميزة.

فوجهات أوروبية مثل روسيا والبوسنة وجورجيا وأرمينيا وصربيا واليونان وبلغاريا وقيرغيزستان وأوزباكستان، وأخرى افريقية مثل كينيا وتنزانيا، وغيرها من الوجهات أصبحت، خيارات مهمة بالنسبة للمسافرين مع إطلاق عروضا خاصة إليها، إلى جانب وجود ممرات آمنة بين الإمارات وعدد منها، واعتبار عدد من تلك الوجهات دول خضراء.

تشجيع عشاق السفر

وتفصيلاً، أطلقت الاتحاد للطيران عروضا مغرية لتشجيع عشاق السفر على البدء في التخطيط لعطلاتهم خلال موسم الصيف، تشمل إمكانية تغيير موعد الرحلة أو الوجهة مجانا مع خصومات لم يسبق لها مثيل على الرحلات الصيفية تصل إلى 50%، مثل وجهات سيشل وأثينا وجزيرتي سانتوريني وميكانوس باليونان والدار البيضاء وموسكو وسويسرا، إضافة إلى مدن أميركية مثل نيويورك وشيكاجو وواشنطن ولوس انجلوس.أما طيران الإمارات، فلديها عروض لوجهات كثيرة بالصيف منها موسكو واليونان المالديف وسيشل وبالي والدار البيضاء ونيروبي وعمان والقاهرة ونيويورك ولوس أنجلس حيث تتيح العروض لمعظم الوجهات للسفر للاستفادة منها حتى سبتمبر من العام الجاري عم انتهاء الموسم الصيفي، بحسب الموقع الإلكتروني للناقلة.

وفيما يتعلق بفلاي دبي، أطلقت عروضا صيفية ووجهات جديدة لتصل اليوم إلى أكثر من 80 وجهة حيث أطلقت عروضا صيفية إلى باتومي في جورجيا وبلجراد وبيشيك في قيرغيزستان، وبودروم وطرابزون واسطنبول في تركيا، وبوخارست، وكييف عاصمة أوكرانيا، وماليه في المالديف، ومينسك في روسيا، وجزيرتي ميكانوس وسانتوريني في اليونان، وسالزبيرغ في النمسا، وسراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، وصوفيا في بلغاريا، وتيرانا في ألبانيا، وتبيلسي في جورجيا، وتيفات في الجبل الأسود، ويريفان في أرمينيا، وزنزيبار في تنزانيا.

أما العربية للطيران، فهي تقدم رحلات مباشرة إلى 14 وجهة صيفية وهي يريفان في أرمينيا وكييف عاصمة أوكرانيا، وطشقند في أوزبكستان، ونيروبي عاصمة كينيا، وباتومي في جورجيا، وألماتي في كازخستان، وكولومبو، وتيبلسي في جورجيا، وطرابزون واسطنبول في تركيا، وبيشكيك في قيرغيزستان، وموسكو، وسراييفو في البوسنة والهرسك، وتونس.

24 وجهة

وفيما يتعلق بويز إير أبوظبي، فتسير رحلاتها اليوم إلى قرابة 24 وجهة، حيث توفر للمسافرين الفرصة بالصيف لزيارة واحدة من الوجهات المتنوعة التي توفرها «سواء للباحثين عن الاسترخاء على الشاطئ أو استكشاف معالم حضارية وتاريخية وغيرها من مناطق الجذب التي تلبي مختلف تفضيلات المسافرين، مثل جزيرة سانتوريني التي أعلنت مؤخرا إطلاق الرحلات إليها بدءا من الثاني من يوليو وكييف.

وبحسب مديري مكاتب سفر وسياحة في أبوظبي، بدأ الطلب على السفر في الازدياد مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي ومع انتشار التطعيم وإطلاق ممرات آمنة بين الإمارات وعدد من الدول، حيث أشاروا في وقت سابق إلى ارتفاع الطلب على وجهات غير تقليدية مثل البوسنة وروسيا واليونان خلال الفترة الصيفية.

ممرات سفر آمنة

واعتمدت دولة الإمارات ممرات سفر آمنة للمسافرين مع 4 دول لغاية اليوم وهي البحرين وسيشل وصربيا واليونان، أصبح السفر لتلك الوجهات سهلاً مع الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية بين الإمارات وتلك الدول، ما يسهل التنقل دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي.

واعتماد ممر سفر آمن بين الإمارات وهذه البلدان يسمح للحاصلين على اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالتنقل من دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الذهاب أو العودة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها، بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع.

وبحسب دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فإن قائمة الدولة الخضراء المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، تضم 29 وجهة حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، ومن الوجهات التي تشهد عروضا جاذبة من شركات الطيران هي أذربيجان والبرتغال والمغرب والولايات المتحدة الأميركية وبروناي وبوتان وروسيا وقيرغيزستان.