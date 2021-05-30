مطار دبي في صدارة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً

مصطفى عبدالعظيم (دبي) حل مطار دبي الدولي في صدارة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم خلال مايو، بحسب «أو أيه جي» المزوّدة لبيانات المطارات. ووصل إجمالي السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة في مطار #دبي الدولي إلى نحو 1.9 مليون مسافر في مايو.

بلغ إجمالي المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2021، نحو 7 ملايين و617 ألفاً و173 مسافراً. وبلغ إجمالي أعداد المسافرين عبر المطار خلال شهر يناير 2021 نحو مليونين و46 ألف مسافر، ونحو مليون و670 ألفاً و344 مسافراً في شهر فبراير، قبل أن يرتفع إلى مليونين و28 ألفاً و386 مسافراً في شهر مارس الماضي، فيما أضاف شهر أبريل الماضي نحو مليون و872 ألفاً و441 مسافراً.