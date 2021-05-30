«الدار» تبيع وحدات مشروعها الجديد في وقت قياسي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية عن بيع كافة وحدات مشروع نويا لوما، المرحلة الثالثة من المشروع المتميّز «نويا» في جزيرة ياس، خلال أربع ساعات.ويأتي ذلك عقب بيع كافة وحدات المرحلتين الأوليتين، مما يؤكد استمرار الطلب على وحدات المنازل عالية الجوّدة على جزيرة ياس. وسجّلت مشاريع «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» إجمالي مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال الستة أشهر الماضية.

واستكمالاً للمرحلتين الأوليتين، يضم مشروع «نويا لوما» 189 فيلا مستقلة ضمن مخطط «نويا» الرئيسي. ويقع هذا المشروع داخل منطقة استثمارية وتتوفر وحداته للتملك الحر لكافة الجنسيات، ويمثّل مشترو وحدات المشروع 24 دولة. وسجّل المواطنون الإماراتيون أعلى نسبة بين المشترين والتي بلغت (50%)، ويليهم المشترون من لبنان ثم الأردن وكندا وسوريا.

وبلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 73%، بينما وصلت نسبة المشترين ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً نحو 53%، في حين شكّلت الإناث نحو 31% من إجمالي المشترين.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «أثبت مشروع 'نويا' مقوماته الاستثنائية وموقعه المتميّز داخل السوق العقارية في أبوظبي، لاسيّما بعد الإقبال الكبير الذي لمسناه من جانب المستثمرين ومشتري المنازل، ويؤكد هذا النجاح قيمة 'نويا لوما' كوجهة سكنية جاذبة في إمارة أبوظبي. وتلبيةً لاحتياجات العملاء، ركّزنا في هذا المشروع على الفلل المستقلة وذلك عقب الإقبال الكبير الذي شهدته الدار على هذه الوحدات خلال مبيعات المرحلتين الأوليتين. ولقد رأينا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب في 'نويا لوما'، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بينما يدرك المزيد من المستثمرين فوائد الإجراءات الحكومية والمبادرات الاقتصادية التي تم تنفيذها في أبوظبي».

وبلغت قيمة إجمالي المبيعات المحققة في مشروع «نويا لوما» 560 مليون درهم. وتبدأ أسعار الفلل المكوّنة من ثلاث غرف من 2.41 مليون درهم، بينما تبدأ أسعار وحدات الفلل المكوّنة من أربع وخمس غرف من 2.77 مليون درهم و3.27 مليون درهم على التوالي. وتتميز قطع الأراضي في مشروع «نويا لوما» بمساحات أكبر مقارنةً بالمرحلتين السابقتين، مما سيزيد من المساحات الداخلية والخارجية.

ومن المقرر بدء أعمال إنشاء «نويا لوما» في شهر نوفمبر 2021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في شهر فبراير 2024. ويُعدّ «نويا لوما» أحدث المشاريع السكنية لشركة الدار على جزيرة ياس، والتي تضمّ أيضاً مشاريع «نويا»، و«نويا فيفا»، و«ياس إيكرز»، و«ووترز أج»، و«ليا»، و«أنسام»، و«مايان».

وتعتبر جزيرة ياس وجهةً رائدة للاستجمام والترفيه في المنطقة مع احتضانها ملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف، وياس مول، وعالم فيراري أبوظبي، وكلايم، والاتحاد بارك، وشاطئ ياس، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر برذرز. كما تضم هذه الوجهة السياحية الفريدة مجتمعات سكنية نابضة بالحياة مع مجموعة متنوعة من الفيلات والشقق والفنادق الفاخرة.