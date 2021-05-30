مصر ترفع سعر سلعة مدعمة 23.5%

القاهرة (رويترز) - يشمل برنامج المواد التموينية المدعمة في مصر سلعا أساسية مثل الخبز والأرز، ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري من أصل 100 مليون هم إجمالي عدد سكان البلاد.

وفي الآونة الأخيرة شهدت أسواق الزيوت الخام العالمية «ارتفاعا ملحوظا»، وهو ما دفع وزارة التموين المصرية لرفع سعر زيت التموين المدعم 23.5 بالمئة إلى 21 جنيها (1.34 دولار) للعبوة سعة لتر واحد عقب زيادات في أسعار الزيوت الخام العالمية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إنه تقرر تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة إن مصر تستورد حوالي 95 بالمئة من استهلاكها من الزيت.

كان سعر العبوة سعة لتر من زيت التموين - المكون من خليط من زيت الصويا وزيت زهرة الشمس - 17 جنيها قبل الزيادة لمستحقي المقررات التموينية.

وقالت وزارة التموين إن مخزون مصر الإستراتيجي من زيت الطعام يكفي لخمسة أشهر.

(الدولار = 15.6300 جنيه مصري)