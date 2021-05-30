متاجر التجزئة البريطانية تواجه الإغلاق.. أعرف السبب

لندن (رويترز) - قال الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة اليوم الأحد إن قطاع البيع بالتجزئة في بريطانيا سيواجه «طوفان إغلاق».

وأضاف الاتحاد نقلا عن بيانات استطلاع للرأي أن أصحاب العقارات أبلغوا ثلثي تجار التجزئة البريطانيين أنهم سيخضعون لإجراءات قانونية من أجل الحصول على الإيجار غير المسدد اعتبارا من أول يوليو عندما ينتهي التعليق.

وقال الاتحاد إن كثيرين من تجار التجزئة في بريطانيا والذين يعتبرون «غير أساسيين» اضطروا لإغلاق متاجرهم خلال عمليات العزل العام المتعددة بسبب كوفيد -19 على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية مما أدى إلى تراكم ديون إيجار بلغت في مجملها 2.9 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليار دولار).

وقال: إذا لم تمدد الحكومة تعليق سداد ديون متأخرات الإيجار فإن الإغلاق قادم.

ووجد استطلاع الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة أن 80 في المئة من المستأجرين قالوا إن بعض الملاك منحوهم أقل من عام لتسديد متأخرات الإيجار.

وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة إنه بدون اتخاذ إجراء قد يؤدي انتهاء التعليق إلى إغلاق آلاف المتاجر.

ودعت الحكومة البريطانية إلى السماح بضمان متأخرات الإيجار المتراكمة خلال الجائحة وتمديد تعليق سداد هذه الديون حتى نهاية العام.

