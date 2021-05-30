«مبادلة» تستثمر 1.8 مليار درهم في «آي في سي إيفيدنسيا»

أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أنها استثمرت 350 مليون جنيه إسترليني (1.8 مليار درهم) في شركة آي في سي إيفيدنسيا، أكبر شركة متخصصة في تقديم خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا. يقع المقر الرئيس لشركة «آي في سي إيفيدنسيا» في مدينة برستول بالمملكة المتحدة وتدير شبكة تضم أكثر من 1500 عيادة ومستشفى بيطري موزعة على 12 دولة في القارة الأوروبية، حيث تقدم الرعاية لأكثر من 4 ملايين من الحيوانات المنزلية. وتعمل هذه الشركة، التي تأسست عام 2011، وفق نهج لا مركزي بهدف تعزيز الابتكار لدى العيادات والمستشفيات التابعة للشبكة وتمكينها من التمتع بقدر كبير من الحرية في عملها، مع الاستفادة في نفس الوقت من منظومة متكاملة من الخدمات تشمل المشتريات والاستشارات البيطرية والمجالس الإكلينيكية. وتتمتع «آي في سي إيفيدنسيا» بشهرة واسعة كشركة رائدة في تقديم معايير جديدة للتميز الاكلينيكي وسلامة فرق الرعاية البيطرية. وكانت شركة «إي كيو تي برايفت اكويتي» استحوذت على «آي في سي» في ديسمبر 2016، ثم اندمجت في مايو 2017 مع مجموعة «إيفيدنسيا» السويدية المتخصصة في مجال توفير خدمات الرعاية البيطرية.

ومنذ ذلك الوقت، عززت الشركة موقعها في طليعة مقدمي خدمات الرعاية البيطرية في أوروبا، من خلال تنمية الأعمال وتنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وقال جاستن سابيت بيمان، رئيس وحدة الاستهلاك في مبادلة: «ينسجم استثمارنا في أي في سي إيفيدنسيا مع تركيزنا على الاستثمار في المؤسسات الرائدة في مجال الاستهلاك في القطاعات التي تتميز بالمرونة والنمو المستمر. ونحن سعداء بهذه الشراكة مع إي كيو تي وسيلفر ليك وفريق آي في سي، من أجل العمل على تعزيز ريادة الشركة وموقعها المتميز في مجال العناية بالحيوانات المنزلية». ويعد استثمار مبادلة في «إي في سي إيفيدنسيا» إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك، من خلال شركات رائدة عالمياً مثل «ريلاينس ريتيل فينشرز ليمتد»، و«كوبانق»، و«ترك هيرو».

وتركز مبادلة على الاستثمار في مؤسسات تعمل تحت قيادة فرق متميزة، وتتمتع بمكانة متقدمة في الأسواق الجذابة تتوفر فيها فرص نمو قوية.