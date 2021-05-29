صالح راشد الظاهري.. ريادة إدارية واستثمارية

سيد الحجار (أبوظبي)

صالح راشد حمد المطوع الظاهري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في ثمانينيات قرن الماضي، ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة في العقد الأول من القرن الحالي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين سابقاً، أحد الرواد الأوائل في قطاع الأعمال والاقتصاد، الذين كان لهم بصمة بارزة في النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة على مدى العقود الماضية، سواء من خلال المناصب الاقتصادية المتنوعة التي شغلها على مدى عقود، حيث كان أول مواطن يشغل منصب مدير الغرفة، أو من خلال نشاطه بقطاع الأعمال عبر تأسيس عدد من الشركات المتخصصة في عدة مجالات اقتصادية.

الظاهري من مواليد العين في نهاية الخمسينيات، وبدأ مراحل دراسته الأولى في المدرسة النهيانية، والتي تعد أول مدرسة نظامية بالعين، ثم واصل دراسته وحصل على شهادة الثانوية من مدرسة زايد الأول الثانوية في العين، ثم حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، استمرت 5 سنوات، حتى حصوله على شهادته الجامعية في الهندسة، وعودته إلى أبوظبي عام 1982.

غرفة التجارة

وفور تخرجه عمل الظاهري في شركة أدنوك، كمهندس تطوير في الحقول لمدة عامين، قبل أن يتم اختياره مديراً عاماً لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 1984، حيث كان أول مواطن يشغل هذا المنصب، والذي استمر به حتى عام 1991.

وخلال عمله مديراً عاماً للغرفة، قام الظاهري بدور بارز في توطيد وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والعديد من دول العالم، مع استقبال العديد من الوفود التجارية من مختلف الدول، فضلاً عن المشاركة في العديد من الفعاليات والمعارض العالمية للترويج لاقتصاد الإمارة، والمشاركة في وفود اقتصادية إماراتية لأكثر من 20 دولة، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما ساهمت غرفة أبوظبي خلال فترة عمله مديراً عاماً لها، بدور مهم في صياغة وإقرار العديد من القوانين والتشريعات التجارية المنظمة للقطاع الاقتصادي في الإمارة، كما كان للغرفة دور في تسهيل الممارسات التجارية، وتشجيع كثير من المواطنين على العمل بالقطاع الخاص آنذاك، كما اهتم بالترويج لمفهوم المسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال.

وشهدت الغرفة خلال فترة إدارته طفرة في عدة العضويات، كما باشر الإشراف على بناء برج الغرفة في أبوظبي، وكذلك إنشاء مبنى الفرع بالعين.

وشغل الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة منذ عام 2006 إلى 2010، وخلال هذه الفترة كان ممثلاً للدولة وعضو مجلس إدارة في الغرفة التجارية العربية الفرنسية في باريس لمدة 4 سنوات، حيث وصل إلى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وخلال ترؤس الظاهري لجنة الصناعة في الغرفة، حرص على دعم نمو القطاع الصناعي بالإمارة، ودعوة الكثير من المستثمرين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع، وتشجيع المواطنين أيضاً للاستثمار الصناعي، والدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الأجنبية المتخصصة بالقطاع، ودعم الصناعة المحلية، مع الاهتمام بتوطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكان للظاهري دور بارز في تطوير مركز أبوظبي الدولي للمعارض، خلال توليه منصب مدير عام الغرفة في الثمانينيات من القرن الماضي، موضحاً أن المركز في البدايات كان ملكية خاصة لأحد المستثمرين، ثم آلت ملكيته للغرفة، حيث تم تأسيس مركز معارض، وتم الاتفاق مع شركة بلجيكية متخصصة في إدارة المعارض، والتي باشرت تنظيم نحو 5 أو 6 معارض في العام الأول، ثم توالت الفعاليات في الأعوام التالية، وذلك قبل أن يستقل المركز عن الغرفة في بداية الألفية الحالية.

شغل الظاهري، خلال فترة إدارته لغرفة أبوظبي، منصب عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعة، وعضو مجلس إدارة في مؤسسة الإمارات العامة للبترول، وعضو مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر.

استثمارات خاصة

ومع بداية التسعينيات بدأ الظاهري طريقه في مجال الأعمال الخاصة، لاسيما في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات، كما حصل على وكالات لعدة شركات أجنبية في الدولة، حيث عمل ممثلاً لهذه الشركات المتخصصة في مجالات عدة مثل البترول والإنشاءات والصناعة ودراسات الجدوى والهندسة الميكانيكية والكهربائية وغيرها.

كما اهتم الظاهري بالاستثمار في مجال التعليم، وذلك بسبب شغفه بالتعليم والدراسة والقرأة، حيث أسس مدرسة خاصة في العين «مدرسة دار الهدى»، فضلاً عن كلية جامعية في أبوظبي، وهي كلية السيسكومس، والتي تقدم «دبلوم» سنتين في عدة تخصصات منها إدارة الموارد البشرية، وإدارة البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات، كما أسس معاهد تدريب متخصصة. وساهم الظاهري في تأسيس شركات عدة منها «المستثمر الوطني» المدرجة بالسوق الثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2014، والمتخصصة في الاستشارات وإدارة الاستثمارات بمجالات إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والأسهم الخاصة، كما عملت «المستثمر الوطني» خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي في تأسيس عدد من شركات المساهمة العامة في الدولة من خلال الاستثمار في أسهم المؤسسين. كما ساهم في تأسيس مجموعة صناعية هي «المستثمر الصناعي»، والتي باشر تأسيسها نحو 32 مستثمراً مواطناً، نصفهم من المهندسين، حيث تباشر أعمالها في مجال الاستثمار والاستشارات الصناعية.

قطاع التأمين

وللظاهري نشاط ملحوظ في مجال التأمين، حيث تم انتخابه كعضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات للتأمين، ثم رئيساً لمجلس إدارة الجمعية لفترتين متتاليين من 2011 إلى 2019، كما ساهم في تأسيس اتحاد التأمين الخليجي ومقره بأبوظبي عام 2010، والذي يضم كافة شركات التأمين في دول مجلس التعاون، حيث نجح الاتحاد في تنسيق السياسات التأمينية بدول المجلس حتى يكون السفر بالسيارة أكثر سهولة بين دول المجلس، فضلاً عن توحيد بوليصة التأمين.

وساهم أيضاً الظاهري في تأسيس جمعية الإمارات للسلامة المرورية عام 2002، حيث يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية.

عمل خيري

شغل الظاهري منصب عضو مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، حيث حرص من خلال منصبه كمدير عام لغرفة أبوظبي وعلاقته القوية بالتجار، على توعية الكثيرين من المستثمرين والتجار بأهمية المساهمة بدور في خدمة المجتمع من خلال الهلال الأحمر، حيث يوضح الظاهري أن الغرفة كان لها دور بارز في بدايات تأسيس الهيئة بتعريف الكثيرين بدور الهلال الأحمر، كما نظمت مساهمات سنوية لمشاريع الهلال الأحمر.