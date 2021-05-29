ماذا ينتظر الزوار في «إكسبو 2020 دبي»؟

مصطفى عبد العظيم (دبي)

منذ انطلاق نسخته الأولى في لندن عام 1851، استقطبت معارض «إكسبو» أكثر من مليار شخص، إذ أصبح المعرض الذي ينعقد كل خمس سنوات ويستمر لمدة ستة أشهر، بوتقة تجتمع فيها البشرية لكي ترى الإبداع وتتلمس ملامحه بصورة عملية من خلال تجسيدات الذهن البشري، وتواصله مع البيئة التي يعيش الإنسان في كنفها ويرى بعينيه كيف تتطور العناصر في الكون وتتحول وتصبح ذات فائدة عامة.

ولم يكن يتخيل القائمون على أول «إكسبو»، بالمفهوم العملي، أهميته في بادئ الأمر، لكن تطوره جعله من أهم التظاهرات على الإطلاق من خلال الأعداد الغفيرة التي تحرص على زيارته لاكتشاف الأجنحة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مئات المشاركين، بما في ذلك الحكومات والشركات والمنظمات الدولية في أكبر الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي.

مع اقتراب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، مطلع أكتوبر المقبل، ينتظر زوار ذلك الحدث الدولي، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، برنامج حافل من الزيارات المختارة، التي أُعدت خصيصاً لتلبية اهتمامات الزوار ورغباتهم، ليتيح لزواره من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمجموعة من أبرز معالمه، والمشاركة في صنع عالم جديد وفي الاحتفال بالإبداع والابتكار والثقافة والتقدم البشري على مدى ستة أشهر.

رحلات «إكسبو»

ووفقاً لما أعلنه «إكسبو 2020 دبي»، ستكون الرحلات الموجهة وذاتية التوجيه متاحة لجولات في نصف يوم ويوم كامل وثلاثة أيام، وستشمل الأماكن الجاذبة للأسر والطلاب وزوّار الأعمال وفئات أخرى في أنحاء الموقع. وستكون الرحلات الذاتية التوجيه متاحة عبر تطبيق «إكسبو 2020» الهاتفي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ضمان الكثير من التجارب التي لا تنسى للجميع عندما يفتح «إكسبو 2020 دبي» أبوابه للعالم في الأول من أكتوبر 2021 وحتى اختتامه في 31 مارس 2022.

حدث للمستكشفين

تقول سوماثي راماناثان نائب رئيس، استراتيجية السوق والمبيعات، لدى «إكسبو 2020 دبي»: «إن (إكسبو 2020 دبي) سيشكل حدثاً استثنائياً للمستكشفين وعشاق الطعام ومحبّي الاطلاع على الثقافات المختلفة، للأطفال والأجداد، لرواد الأعمال والمخترعين والمسافرين لأغراض الأعمال وللسواح والراغبين في استكشاف المستقبل. وتوضح أن برامج زيارات «إكسبو 2020»، التي يمكن الوصول إليها بسهولة، ستمكّن كل زائر من اكتشاف ابتكارات قادرة على إحداث التغيير، وترفيه عالمي، وتجارب لا تتكرر مرتين في العمر ضمن نطاق اهتماماته، بما يضمن تجربة آمنة لجميع الزوار، تبهرهم وتلهمهم وتنعش حواسهم.

أساسيات «إكسبو»

يتضمن برنامج زيارات «إكسبو» جولة «أساسيات إكسبو» التي ستقدم العالم في مكان واحد، بما في ذلك ابتكارات مثل أكبر قمر صناعي إذاعي في العالم، والقادر على رصد إشارات من الحياة الفضائية، وطابعة حيوية بالأبعاد الرباعية قادرة على إعادة إنتاج خلايا حيّة، إلى جانب الموسيقى العالمية، وفرق الغناء، وعروض الأوركسترا، وأكلات من بلدان ربما لم تخطر على بال الزوار تجربتها من قبل.

جولة «إكسبو» للعائلات

جولة «إكسبو» للعائلات ستقدم رحلة تفاعلية مليئة بالمرح والتجارب التعليمية لجميع الأعمار، من فرقة روبوتات موسيقاها مستلهمة من أعمال بيتهوفن إلى مقابلة مع سمكة عملاقة حادة الأسنان. وستكون جولات «إكسبو» للأزواج جاذبة للراغبين في استكشاف الجوانب الأماكن الأكثر رومانسية في الموقع، بما في ذلك ساحة الوصل التي ستقدم عروض أضواء ليلية مدهشة على شاشتها العملاقة بنطاق 360 درجة.

رحلة التصاميم والعمارة

وتصحب رحلةُ «إكسبو» للتصاميم والعمارة الزوارَ في جولة تطوف أبرز معالم موقع «إكسبو 2020 دبي» المعمارية، بداية من جناح دولة الإمارات المصمم على شكل صقر إلى المباني والأجنحة المستدامة التي تمزج الطبيعة بفن العمارة، بينما في رحلة «إكسبو» لعشاق الطعام فيمكن للزوار تذوق مستقبل الأطعمة والتعرُّف إلى أحد نجوم الطهي أو تذوق أطباق مطبخ عالمي جديد أثناء مشاهدة العروض.

رحلة الصحة واللياقة

يستطيع الزوار استكشاف رفاه البشر عبر رحلة «إكسبو» في مجال الصحة واللياقة، حيث يمكن للزائر ركوب دراجة أو حضور دروس «اليوغا» في حديقة اليوبيل والاستمتاع بأحدث الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية واستكشاف ابتكارات الرعاية الصحية القادرة على إحداث تغيير في حياتنا.

رحلة التنقل وريادة الأعمال

تشمل برامج الزيارات الأخرى رحلة الأعمال وريادة الأعمال، التي تستكشف كيف يضع صُنّاع التغيير من أنحاء العالم استراتيجيات لترك أثر إيجابي يدوم، ورحلة «إكسبو» في مجال التنقل التي تستعرض ابتكارات الجيل القادم التي تُسهّل حركة البيانات والناس والبضائع في أنحاء العالم، بداية من إسهام الذكاء الاصطناعي في تغيير الطرق التي بها نحيا ونتعلم ونلعب، ووصولاً إلى مستقبل السفر الجوّي.

رحلة الطاقة والتقنية والابتكار

سيكون بوسع الزوار كذلك استكشاف المزارع الرأسية والتنزه في الأجنحة الصفرية الطاقة عبر رحلة «إكسبو» في مجال الطاقة، فيما يمكنهم في جولة «إكسبو» لهواة التقنية والمبتكرين استكشاف الذكاء الاصطناعي والفضاء والواقع المعزز والاستراحة لتناول الغداء مع الروبوتات.

الصحة والسلامة أولوية

تمثل استضافة «إكسبو» استثناء مع ضمان أمور الصحة والسلامة والرفاه لجميع المشاركين في الوقت ذاته الأولوية القصوى لـ«إكسبو 2020 دبي». وفي الأشهر الخمسة الماضية، استقبل «إكسبو 2020 دبي» أكثر من 100 ألف زائر في جناح الاستدامة «تيرّا» في تجربة ناجحة، واستضاف أيضاً ضمن الاجتماع الأخير للمشاركين الدوليين، الذي أُقيم في مركز دبي للمعارض، فعاليات حضورية ضمّت مئات الموفدين من الدول المشاركة.

برنامج الإجراءات الاحترازية

كان مما شهده الزوار في المناسبتين ولمسوه من قرب برنامج الإجراءات الاحترازية الموسّع الذي تبناه «إكسبو 2020 دبي» من أجل ضمان سلامة جميع الزوار والمشاركين والموظفين عبر التعاون الوثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وهيئة الصحة بدبي، وبما يتماشى مع أحدث المعلومات والإرشادات من منظمة الصحة العالمية.

وتشمل هذه الإجراءات تركيب كاميرات حرارية ومحطات التعقيم في أنحاء الموقع، والإلزام بارتداء الكمّامات، وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي. وبناءً على برنامج دولة الإمارات الناجح للتطعيم ضد فيروس «كوفيد - 19»، يقدم «إكسبو 2020 دبي» أيضاً التطعيم لجميع المشاركين الرسميين وموظفيهم مجاناً.