رغم الحرارة.. الإمارات وجهة العالم صيفاً

رشا طبيلة (أبوظبي)

رغم حرارة الصيف، فإن الإمارات استطاعت أن تُوْجد وجهة سياحية تجذب أنظار العالم وسكانها خلال الموسم الصيفي، فعاملون في قطاع السياحة أبدوا تفاؤلهم الكبير بالموسم الصيفي، مع توقعاتهم بارتفاع الطلب من السياحة الداخلية بشكل رئيسي وعدد من الأسواق الخارجية المهمة مثل السعودية وروسيا ودول أوروبية. ويرجع هؤلاء تفاؤلهم في ظل عزوف الكثيرين من السفر خلال الصيف في ظل جائحة «كورونا»، ما يعزز من حركة السياحة الداخلية داخل الدولة، إلى جانب انتشار التطعيم بشكل كبير، وإجراءات الوقاية والسلامة التي أصبحت عاملاً أساسياً في اختيار السياح الدوليين والمحليين وجهاتهم بالصيف، فضلاً عن توفر العديد من المرافق السياحية المتنوعة، لا سيما المكيفة والداخلية، بسبب حرارة الصيف، والمنتجعات والفنادق، والشواطئ، ما يجعل الإمارات وجهة جاذبة للسياحة. وبعد أن سجلت فنادق الإمارات أداءً قوياً خلال الأعياد والإجازات السابقة من السياحة الداخلية بشكل رئيسي، فيرفع عاملون في فنادق من توقعاتهم للصيف، ويطلقون عروضاً جاذبة وأسعار تنافسية للعائلات.

تقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «نتوقع أن تستحوذ السياحة الداخلية على النسبة الأكبر من الأشغال الفندقي لفنادق روتانا بالدولة خلال إجازة الصيف». وتقول: «نتوقع من الأسواق الخارجية أن نستقبل السياح، لا سيما من الدول المصنفة الخضراء مثل السعودية وبريطانيا وألمانيا وروسيا. وتؤكد حرب أن الإمارات تتمتع بوجهات سياحية جاذبة وإجراءات وقائية واحترازية على مستوى عالٍ، وانتشار التطعيم بشكل كبير، ما يجعلها وجهة جاذبة». وتشير حرب إلى أنه تم إطلاق عروض جاذبة للصيف بخصومات تصل إلى 20% وعروض وحزم خاصة للعائلات.

ويقول سايد طيون مدير عام فندق «هوليدي: إن دبي فيستيفال سيتي»: «متفائلون بالموسم الصيفي من ناحية الطلب السياحي، حيث إن نتائج شهر مايو الجاري كانت تفوق التوقعات». ويضيف طيون: «في الوقت الراهن نركز على موسم الصيف، حيث نأمل ارتفاع الطلب من السياحة الداخلية والخليجية، إلى جانب توقعات بارتفاع الطلب من المشاركين في إكسبو دبي، ممن يأتون للتحضيرات للمعرض». ويشير طيون إلى إطلاق عروض وحزم جاذبة، إلى جانب موقع الفندق المتصل بمركز التسوق، ما يعزز من الطلب من السياحة الداخلية بشكل رئيسي».

ويقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر بأبوظبي: من المتوقع أن نشهد نشاطاً كبيراً من السياحة الداخلية بشكل رئيسي مع بدء الإجازة الصيفية المدرسية. ويشير طنطاوي إلى أنه تم إطلاق عروض وحزم خاصة للصيف تتمثل بخصومات وعروض على الإقامة والمطاعم والدخول للمسبح والشاطئ الخاص بالفندق. وتوقع طنطاوي أن يأتي سياح من الدول المصنفة ضمن الدول الخضراء، لا سيما من روسيا وبريطانيا بشكل رئيسي، لا سيما أن الإمارات تتميز بإجراءاتها الوقائية والصحية وانتشار التطعيم فيها بشكل كبير، الأمر الذي يجعلها جاذبة للسياح».

وتقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: إنه يوجد انتعاش في الحركة السياحية في السياحة الداخلية بشكل رئيسي ومن روسيا ومن بعض الدول الأفريقية ومن أسواق عربية، إلى جانب بدء رجوع الحجوزات من السوق السعودي». وتوقعت أن يرتفع الطلب من السياحة الداخلية عند بدء الإجازة الصيفية مع عزوف الكثيرين عن السفر، إلى جانب إطلاق عروض وحزم مختلفة للزوار بخصومات مجزية».

ويقول سلطان كراني عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمرشدين السياحيين: «في الوقت السابق كان السياح بشكل عام يفكرون بشكل رئيسي بالطقس عند قرار السفر، ولكن اليوم بوصلة السياحة تغيرت، حيث أصبح اهتمامهم بشكل رئيسي على الإجراءات التي تقوم بها الدولة المشهود لها عالمياً في المجال الصحي والأمن الصحي». ويقول: «إن ريادة الإمارات في مجال الأمن الصحي والإجراءات الحكومية في تحقيق الأمن الصحي، من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية وانتشار لتطعيم بشكل كبير، جعلها وجهة سياحية جاذبة». ويوضح كراني: «على سبيل المثال، فإن الفنادق في الدولة اتخذت إجراءات صارمة للمحافظة على صحة زوارها، لا يُرى لها مثيل في العالم». ومن ناحية أخرى، يضيف كراني: «الإمارات تضم مواقع ومرافق سياحية وترفيهية داخلية فريدة ومكيفة تجذب الزوار، حيث تأخذ الدولة بعين الاعتبار عند إقامة المشاريع أن يتوفر مرافق داخلية وخارجية للزوار مثل مشاريع ياس الترفيهية ومشروع القناة الذي سيفتتح العام الجاري والذي يضم مرافق داخلية وخارجية، فضلاً عن قصر الحصن الذي يضم مرافق وغرفاً وممرات مكيفة بالكامل».

وجهات مغطاة

مع اقتراب الموسم الصيفي، وارتفاع درجات الحرارة، فإن الوجهات السياحية الداخلية المغلقة أو المغطاة تتصدر قائمة الأماكن المرغوبة لزيارتها في أبوظبي، فالإمارة تضم مرافق لا مثيل لها في العالم، وتوفر تجارب استثنائية ومتكاملة بمساحات شاسعة داخلية. وتحتضن أبوظبي مرافق ترفيهية ورياضية وثقافية، بأجواء مكيفة وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلى جانب المطاعم ومراكز التسوق والمنشآت الفندقية المتنوعة.

وتتجه الأنظار إلى جزيرة ياس، التي تضم معالم مغلقة توفر تجارب ترفيهية وفريدة للأفراد والعائلات من خلال مدن ترفيهية، وهي عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وجزيرة السعديات التي تضم متحف اللوفر، إلى جانب الصرح المعماري المتميز قصر الوطن.

وفي دبي، إلى جانب مراكز التسوق والمنتجعات الفندقية التي تعد بحد ذاتها وجهات سياحية، وأيقونات معمارية مثل برج خليفة وبرواز دبي وجهات سياحية معروفة وجاذبة، إضافة إلى مدن ترفيهية مثل مدينة «آي إم جي عالم من المغامرات» وهي إحدى أكبر مدن الملاهي الداخلية في دبي، إذ تعادل مساحتها 28 ملعب كرة قدم، كما توفّر لزوارها فرصة التعرّف على أشهر الشخصيات الكرتونية.