ليتل سيزرز.. من مطعم صغير لرابع أكبر سلاسل الوجبات السريعة في أميركا

حسونة الطيب (أبوظبي)

مهاجرة من عائلة مقدونية بسيطة استقر بها المقام في أرض الأحلام كغيرها من الكثيرين الذين تسلقوا سلم المجد والشهرة والمال في أميركا. ماريان أليتش، واحدة من أنجح سيدات الأعمال الأميركيات، بدأت حياتها العملية موظفة حجز في شركة دلتا للطيران في مدينة ديربورن بولاية مشيجان.

ربما استهوتها فكرة العمل في مجال المطاعم، عندما كانت تساعد في تنظيم المحارم وطاولات الطعام، في مطعم صغير لوالدها وهي لا تزال في مراحلها الأولية من الدراسة.

ليتل سيزرز، رابع أكبر مطاعم البيتزا في أميركا، أسسته ماريان أليتش بمساعدة زوجها مايك، في مايو من عام 1959. بدأت من مطعم صغير في ضواحي مدينة ديترويت، لتتحول إلى سلسلة ضخمة في سبعينيات القرن الماضي. تمكنت السلسلة بفضل تحقيق زيادة أرباحها، من الدخول في نشاطات أخرى شملت، توزيع الطعام والرياضة والإدارة والترفيه والتطوير العقاري وغيرها.

ماريان اليتش

يعني ليتل سيزرز، القيصر الصغير، الاسم الذي اشتقته ماريان من لقب كانت تطلقه على زوجها. ذاع صيت السلسلة، بفضل عبارتها الدعائية (بيتزا.. بيتزا)، التي تعني الحصول على بيتزا مجانية مع كل عملية شراء. توسعت المطاعم بحلول عام 1987، لتشمل كافة أرجاء أميركا الشمالية، ومن ثم لتفتتح في 2006 فروع لها في كل من مصر والإمارات وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا والبحرين ولبنان والكويت والمملكة العربية السعودية وغيرها.

وتملك الشركة، نحو 4 آلاف فرع داخل الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة لفروع أخرى موزعة على 17 دولة حول العالم. وتنتج ليتل سيزرز، نحو 3 ملايين بيتزا يومياً. كما كانت الشركة الرائدة في استخدام التكنولوجيا في صنع البيتزا، أول من استخدم الفرن الناقل الذي يعمل بتدوير الهواء عند اختراعه في 1997. وتكفي الكميات الضخمة التي تقوم الشركة ببيعها من خبز (كريزي بريد) خلال العام، لتغطية الكرة الأرضية 3 مرات.

تربعت ماريان أليتش، على صدارة قائمة مجلة فوربس لأكثر النساء ثراءً في العالم، بثروة تجاوزت 5 مليارات دولار. ومن خلال مؤسسة ليتل سيزرز لوف كيتشن، وهي عبارة عن شاحنة لتوزيع الطعام للجوعى وضحايا الكوارث، قامت الشركة بتوزيع الطعام لأكثر من 2 مليون شخص والتبرع بما يزيد على مليون دولار للأعمال الخيرية، فضلاً عن تأسيس مؤسسة أليتش الخيرية للأطفال.