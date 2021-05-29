«إقامة دبي» تناقش الاستعداد السياحي لما بعد «كورونا»

دبي (الاتحاد)

التقى اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عدداً من ممثلي الشركات السياحية في دبي، وذلك بحضور العميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، والعقيد دكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة وعدد من المسؤولين بإقامة دبي، لمناقشة مرحلة الاستعداد لما بعد «كوفيد - 19» وسبل تعزيز النشاط السياحي في إمارة دبي.

وقال المري: «يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها (إقامة دبي) بشكل متواصل، بهدف تعزيز العلاقات مع مختلف الشركات والمكاتب السياحية، للبحث عن سبل تعزيز نشاط القطاع السياحي في الدولة، وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة سياحية مفضلة للزيارة والعيش فيها، إلى جانب طرح مختلف الحلول والآراء التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية لمرحلة ما بعد (كوفيد - 19)».

جانب من ممثلي الشركات السياحية خلال اللقاء (من المصدر)

وخلال اللقاء دعا المري، الشركات السياحية إلى التعاون في دعم تطبيق كافة الإجراءات التي تعزز من النشاط السياحي في إمارة دبي، منوهاً بأن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تحتم مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم المسيرة التنموية للدولة وتعزيز الجاهزية للمراحل المقبلة.

وذكر أن إمارة دبي تعد قبلة للزائرين، مؤكداً جاهزية فرق العمل في «إقامة دبي» لتكثيف الجهود وتوحيدها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين والشركات السياحية لاستقطاب السياح بنسبة أكبر في الفترة المقبلة.

وأشار اللواء المري، إلى أنه بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة الحكيمة في تبني نهج يتسم بالمرونة وتوفير محفزات تساهم في تعزيز القطاعات الحيوية على المدى الطويل، استطاعت دولة الإمارات أن ترسخ مكانتها الريادية على الخريطة العالمية وجعلت منها نموذجاً يحتذى به في كافة المجالات. مضيفاً أن جائحة «كوفيد - 19» أوجدت فرصاً جديدة للعديد من القطاعات، بما فيها القطاع السياحي.

وأوضح، أن القطاع السياحي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المقومات والمعالم السياحية المتنوعة في الدولة تسهم بشكل كبير في استقطاب السياح والاستثمارات داخلها. وتوجه مدير عام إقامة دبي بالشكر والتقدير لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي على التعاون المثمر والمستمر، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة إمارة دبي والترويج لها وجذب السياح والمستثمرين.

وأكد المري، أن «إقامة دبي» مستمرة في تقدم كافة التسهيلات في إصدار التأشيرات واستقبال المسافرين القادمين للدولة عبر مطارات دبي.