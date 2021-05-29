«نور أبوظبي» تدرب طلاب الهندسة بمجال الطاقة الشمسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي لتوفير برامج التدريب الداخلي للطلاب، ضمن المحطة الواقعة بمنطقة سويحان في إمارة أبوظبي. ومن خلال هذه المبادرة، ستصبح «نور أبوظبي» منصةً مثالية لتدريب المهندسين المواطنين، ورفدهم بالمهارات التقنية والخبرات العملية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وستتيح هذه الشراكة للطلاب الإماراتيين المزيد من فرص التدريب في مجالاتٍ حيوية، بما في ذلك تبادل الخبرات العلمية والعملية في تخصصات مرتبطة بالهندسة وقطاع الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة. كما تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع لدى جيل الشباب الإماراتي، ودعم الاستدامة، وتعزيز الأفضلية التنافسية للدولة في هذا القطاع الذي يكتسب أهميةً متنامية.

وبموجب الاتفاقية بين الجانبين، ستعمل «نور أبوظبي» و«جامعة أبوظبي» على دعم المشاريع البحثية المشتركة وزيادة تبادل المعلومات لتعزيز آفاق البحث والتطوير. كما ستتولى «نور أبوظبي» تنظيم زياراتٍ ميدانية لطلاب الجامعة إلى المحطة.