مخالفة 26 منشأة تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية في دبي

خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أمس 26 منشأة تجارية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية للحد انتشار فيروس "كورونا" كلبس الكمامات والتباعد الجسدي في محلات الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية.

وأكدت اقتصادية دبي أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين والمتعاملين.

ودعت فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae .