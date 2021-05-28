«التخفيضات الكبرى» تضاعف الإقبال على مراكز التسوق

يوسف العربي (دبي)

شهدت المراكز التجارية والمتاجر في دبي خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً من المتسوقين خلال حملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي انطلقت يوم الخميس 27 مايو وتستمر حتى اليوم السبت.

وتقام هذه الفعالية مرتين سنوياً لتقدم لسكان دبي وزوارها عروضاً ترويجية تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات ومستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات وغيرها الكثير في مراكز التسوق، والمحلات التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة فيما يشارك أكثر من 1500 متجر في تقديم هذه العروض التي تستمر على مدار 72 ساعة.

وتقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مجموعة من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تناسب مختلف أفراد العائلة حيث شملت التخفيضات العديد من العلامات التجارية المتخصصة في كل من العطور والساعات والمجوهرات والأزياء الرجالية والنسائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير.

وفرضت الجهات المختصة ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الجهة المنظمة للفعالية على مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجمهور والمتسوقين بما في ذلك الحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشكل فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى انطلاقة موسم الصيف المميز في دبي بمجموعة كبيرة من العروض الترويجية التي يمكن للمتسوقين الاستفادة منها داخل المتاجر ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

وتعد هذه الفعالية التي تقام مرتين سنوياً إحدى أبرز الفعاليات على التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي والذي يشمل العديد من المهرجانات والأنشطة المتعلقة بقطاع التجزئة التي تناسب جميع أفراد العائلة والميزانيات. كما أنها تدعم القطاع في دبي، كونها تحظى باهتمام سكان المدينة وزوارها من خلال العروض الترويجية المتميزة وفرص الفوز بجوائز كبرى».