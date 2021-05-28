الاستثمار الأجنبي والسيولة المرتفعة يدعمان الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت أسواق الأسهم المحلية وتمكنت مؤشرات الأسواق المالية من الحفاظ على حصة من المكاسب القياسية التي حققها خلال الأسبوع الماضي بدعم من الاستثمار الأجنبي، والسيولة الإجمالية للتداولات التي تجاوزت 14.8 مليار درهم في 5 جلسات.

وشهدت آخر جلستين من الأسبوع الماضي، في سوق دبي وأبوظبي الماليين، عمليات جني أرباح على الأسهم المدرجة، وذلك بعد أن كانت الأسهم المحلية قد سجلت ارتفاعات كبيرة في القيمة السوقية وبلغت المؤشرات العامة مستويات تاريخية قياسية.

واستطاع سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يغلق بنهاية الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.47% تعادل 30 نقطة عند مستوى 6548 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الأسبق عند مستوى 6518 رغم أن المؤشر العام للسوق سجل أعلى مستوى تاريخي له يوم الثلاثاء الماضي عند مستوى 6649.4 نقطة، وهو مستوى غير مسبوق منذ 21 عاما.

وجاء الأداء القوي لسوق العاصمة أبوظبي بدعم من الأسهم القيادية، لاسيما قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1.39% وقطاع الخدمات الذي ارتفع خلال الأسبوع بنسبة كبيرة بلغت 12.52%، وقطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع 2.26% والعقار بنسبة نمو بلغت 2.61%.

كما حظي السوق بدعم مهم من السيولة المرتفعة جدا التي دخلت التداولات خلال الأسبوع الماضي وبلغت قيمتها الإجمالية 12.6 مليار درهم، وهي معدلات تداول قياسية من حيث القيمة، وما يميزها استمرار زخم السيولة وتدفقها للتداولات طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع ، الأمر الذي عزز ثقة الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأجنبية التي تبحث عن أسواق ناشئة ذات عمق ملائم لعملها.

وتظهر البيانات أن المستثمرين المواطنين والخليجيين والعرب قاموا بعمليات جني أرباح خلال الأسبوع حيث بلغت قيمة صافي مبيعات المواطنين من الأسهم 713.4 مليون درهم ثم صافي مبيعات الخليجيين بقيمة 246.5 مليون درهم وتلاهم صافي تداولات المستثمرين العرب التي هي أيضا سجلت 1.67 مليون درهم صافي بيع، في حين استمر المستثمرون الأجانب بالشراء وسجلت تداولاتهم صافي شراء بقيمة 943.4 مليون درهم خلال الأسبوع.

وشهدت الجلسات الخمس خلال الاسبوع إبرام أكثر من 25 ألف صفقة على أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي تم من خلالها تداول 1.834 مليار سهم.

وبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة نحو 943.3 مليار درهم وفقاً لمستويات الإغلاق الرسمية يوم الخميس الماضي.

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع عد مستوى 2816.4 نقطة يوم لخميس الماضي مقارنة مع 2751 نقطة يوم الخميس الأسبق، بارتفاع بلغت قيمته نحو 65 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 386 مليار درهم، بدعم من قطاع البنوك وشركة إعمار العقارية وإعمار للتطوير وإعمار مولز، مقارنة مع 380 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وشهد سوق دبي المالي أيضا عمليات جني أرباح في نهاية الأسبوع، لكن الشركات استطاعت أن تحتفظ بحصة مهمة م مكاسبها السوقية المحققة خلال الأسبوع.

كما ارتفعت قيمة السيولة التي تدفقت على تداولات سوق دبي المالي إلى 2.2 مليار درهم على مدى الجلسات الخمس التي عقدت للتداول خلال الأسبوع.