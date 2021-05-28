النفط يستقر بفضل توقعات الطلب

لندن (رويترز)

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط أمس، وظل خام برنت قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل، إذ قوبلت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية وتوقعات بانتعاش قوي للطلب العالمي بمخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات. وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، نزل برنت 16 سنتاً بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 69.30 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات، أو ما يقل عن 0.1 بالمئة إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى كومرتس بنك «بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسياً». وأضاف «المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة تنحسر بفعل التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين». ويتجه برنت وغرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية أربعة بالمئة وخمسة بالمئة على الترتيب.

يتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقدمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، الدعم أيضا، إذ انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020، وهو ما جاء أفضل من التوقعات.

غير أن المكاسب حدت منها الاستثناءات المتعلقة بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

تتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل للتوصل إلى خطوات يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها بشأن العقوبات والأنشطة النووية من أجل العودة إلى الامتثال الكامل لاتفاق إيران النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية.