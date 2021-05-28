«المالديف» تخفّض إيجار جزر «غير مأهولة» لإنعاش السياحة

كولومبو (د ب أ)

ذكر مسؤولون أمس، أن حكومة جزر المالديف خفضت الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لـ16 جزيرة غير مأهولة من أجل جذب العطاءات لمشروعات تنمية السياحة، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإيرادات بعد أن تضررت بسبب جائحة فيروس كورونا.

كانت الحكومة قد طالبت الشهر الماضي بتقديم عطاءات من مستثمرين محليين ودوليين لاستئجار 16 جزيرة لفترة 50 عاماً والاستثمار في مشروعات فندقية سياحية بهدف زيادة عدد الأسرة بأكثر من 3700 خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقلصت وزارة السياحة، التي حددت تكلفة الحد الأدنى للإيجار لأصغر جزيرة بـ300 ألف دولار، وأكبر جزيرة بـ2.2 مليون دولار، الآن القيمة الإيجارية لما بين 210 آلاف و1.5 مليون دولار. وقال متحدث باسم الوزارة إنه تم تقليص قيمة الإيجارات مع الأخذ في الاعتبار الاستجابة من مستثمرين ومناخ الاستثمار الحالي، وتتراوح مساحة الجزر المعروضة من 1.2 هكتار و17 هكتاراً.