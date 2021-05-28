الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار وعوائد السندات

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أمس، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لاستقاء مؤشرات على الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1891.45 دولار للأوقية (الأونصة). وربح المعدن حوالي 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1891.60 دولار. وقال إدوارد ماير المحلل لدى إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس «كان الذهب في موقف دفاعي بعض الشيء. من الناحية الفنية، كان هناك إفراط شديد في الشراء، وعلى جانب أساسيات السوق، شهد الدولار تحركاً صعودياً كبيراً الخميس، وهو ما بدأ في التأثير على الذهب.

«من المرجح أن يتماسك الذهب حول مستوى 1900 دولار هذا لفترة أطول قليلا. ربما يمكن أن نرى البدء في التحرك صعوداً مرة أخرى مع صدور المجموعة التالية من البيانات إذا أشارت لمزيد من الارتفاع في التضخم». ارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، في حين تقدمت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.617 بالمئة، وهو ما تترجم إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.