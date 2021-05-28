الدولار يصعد واليوان يواصل المكاسب

طوكيو (رويترز)

بلغ الدولار أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين، وارتفاع أمام العملات الرئيسة الأخرى، إذ يستعد المتعاملون لما يُتوقع أن يكون رقم تضخم قوياً في الولايات المتحدة أمس، في حين واصل اليوان الصيني مكاسبه ليتجه لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر الماضي.

والجنيه الاسترليني في طريقه هو الآخر لتسجيل أفضل أداء شهري له مقابل الدولار هذا العام، وببلوغه 1.4192 دولار، اقترب من قمة ثلاثة أشهر بدعم من توقعات صناع السياسات احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وكان ارتفاع الجنيه الاسترليني 2.7 بالمئة خلال الشهر مدفوعاً أيضا بسرعة حملة التطعيم البريطانية، وخلال مايو، كان الاسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار من بين العملات العشر الأكثر تداولاً.

ومقابل اليورو، بلغ الجنيه الاسترليني 85.79 بنس لليورو، ليكون قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 85.615 بنس. وأمام الين، وصل الاسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 156.02 ين. وكان اليوان من العملات الأخرى صاحبة الأداء الفائق وتسارع هذا الأسبوع.

وفي المعاملات الداخلية، سجل اليوان أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 6.3682 للدولار، وهو مرتفع بنحو 1.7 بالمئة شهرياً.

واستقر اليورو عند 1.2188 دولار أمس، محوما قرب أعلى مستوى له في خمسة أشهر ونصف الشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.2266 دولار، إذ نالت التصريحات المائلة للتيسير من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من زخمه قبل اجتماع بشأن سياسته النقدية في العاشر من يونيو.

وارتفع اليورو 1.4 بالمئة في مايو، فيما تراجع مؤشر الدولار 1.4 بالمئة في الشهر واستقر عند 90.048.