«إنجازات» تتولى رقمنة عمليات «لامبريل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إنجازات، عن حصولها على عقد طويل الأجل من شركة لامبريل العالمية، المزود الدولي المتخصص بقطاع الطاقة، لتحويل بنيتها التحتية إلى منصّة سحابية متعددة.

وستزود الشراكة مع إنجازات عمليات لامبريل وموظفيها بأدوات لتعزيز مرونة عملياتها على المستوى المؤسسي، والتي تضمن الكفاءات التشغيلية على المدى القريب والبعيد، ودمج الابتكار التكنولوجي لتسريع استراتيجية لامبريل نحو الرقمنة.

ويكتمل انتقال البنية التحتية في لامبريل إلى نظام «السحابة» من خلال تطوير ونشر تطبيقات الشركة والخدمات التي تديرها عبر عملياتها الإقليمية.

وأشار كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لشركة لامبريل، إلى ضرورة التحول في قطاع الطاقة إلى الخدمات الرقمية واستثمار المزيد فيها، وأضاف: «في إطار تركيزنا على إعطاء الأولوية لرقمنة خدماتنا، وريادة رحلة قطاع الطاقة نحو المستقبل، تواصل لامبريل تعزيز استثماراتها في بنية تحتية رقمية قوية تشمل خدمات السحابة المتعددة والخدمات المدارة، وتطبيقات الشركة، والتي ستدعم عملياتنا وتجدد مفهوم تقديم الخدمات لعملائنا في الشرق الأوسط والعالم».

وبمناسبة توقيع العقد الجديد، قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات: «يتيح حلّ السحابة المتعددة من شركة إنجازات أمام شركة لامبريل إمكانية الوصول إلى التقنيات المتطورة اللازمة لتحقيق المرونة في أعمالها، وبالتالي، تعزيز قدرتها على تشكيل مستقبل قطاع الطاقة. ويأتي توقيع عقدنا مع شركة لامبريل العالمية كجزء من استراتيجيتنا الخاصة بتنمية قاعدة عملاء القطاع الخاص لدينا، والتوسع جغرافياً في مناطق جديدة، والمساهمة في تسريع التحول الرقمي للمنطقة».