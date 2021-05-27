«إيرباص» تعول على تعافي حركة الطيران

باريس (رويترز) - زادت إيرباص أهداف صُنع الطائرات اليوم الخميس، مبدية اقتناعها بمؤشرات على تعاف عالمي ومعززة موقفها قبيل محادثات مع الموردين بشأن سبل توزيع الاستثمارات المطلوبة لانتشال قطاع الطيران من الركود الناتج عن الجائحة. ارتفعت أسهم إيرباص، أكبر صانع للطائرات في العالم، أكثر من تسعة بالمئة بعدما قالت إنها تبحث زيادة إنتاج طائراتها الرئيسية أحادية الممر إلى نحو المثلين بحلول منتصف العقد الجاري من مستويات متدنية أفرزتها الأزمة، مع تعزيز خطط الإنتاج للعام الجاري. وقال جيوم فوري الرئيس التنفيذي في بيان «بدأ قطاع الطيران التعافي من أزمة كوفيد-19». وأكدت إيرباص خططا لزيادة إنتاج الطائرة إيه 320-نيو ذات الممر الواحد أكثر من عشرة بالمئة من المعدل الحالي البالغ 40 طائرة في الشهر إلى 45 بنهاية العام الجاري. ومنحت الموردين هدفا جديدا لصناعة 64 طائرة شهريا بحلول النصف الثاني من 2023، متجاوزة مستوى الإنتاج القياسي السابق البالغ 60 طائرة بل وطموحها قبل الجائحة والذي كان لصنع 63 طائرة شهريا. يتعافى الطلب على الطائرات أسرع من المتوقع بقيادة حركة السفر الداخلي في الولايات المتحدة والصين. وقالت إيرباص إنها تطلب من الموردين إتاحة الإمكانيات لتصور محتمل تصنع فيه 70 طائرة ذات ممر واحد شهريا بحلول الربع الأول من 2024. وأضافت إيرباص أنها «في الأجل الأطول، تستطلع فرصا لمعدلات تصل إلى 75 طائرة شهريا بحلول 2025». وقالت إن من المتوقع زيادة إنتاج الطائرة إيه 350 عريضة البدن من خمس طائرات شهريا في المتوسط الآن إلى ست بحلول خريف 2022. ومن المتوقع أن يكون تعافي حركة الرحلات الطويلة على متن هذا النوع من الطائرات أبطأ.