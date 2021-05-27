الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي

لندن (رويترز) - أغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع اليوم الخميس مدعومة بشركة إيرباص بعد أن رفع صانع الطائرات أهدافه الإنتاجية، بينما حل الضعف بالأسهم الألمانية بعد حكم قضائي بحق باير للصناعات الدوائية.

زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 446.44 نقطة، إقفال قياسي مرتفع له.

وقفز سهم إيرباص 9.2 بالمئة بعد أن وضعت أهدافا طموحا للتوسع في إنتاج الطائرات، مع تعافي قطاع الطيران من جائحة كوفيد-19.

في المقابل فقدت الأسهم الألمانية 0.3 بالمئة، في أداء أقل كثيرا من الأسواق الأخرى في المنطقة، متأثرة بتراجع سهم باير خمسة بالمئة.

شهد السهم أسوأ أيامه في ثلاثة أشهر بعد أن رفض قاض أميركي خطة الشركة لتسوية الدعاوى القضائية المتعلقة بمنتجاتها من مبيدات الأعشاب مثل راوندب.

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع، لكنها بلغت ذرى قياسية في ظل تأكيدات على استمرار سياسة التيسير النقدي وانحسار المخاوف من التضخم.

غير أن المستثمرين يتجهون إلى قطاعات الأسهم الأكثر ارتباطا بالدورة الاقتصادية بحثا عن الحماية من مخاطر التضخم.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي نحو اثنين بالمئة وقفز قطاع الموارد الأساسية ثلاثة بالمئة، متصدرين مكاسب القطاعات اليوم.

واستفادت أسهم شركات التعدين من ارتفاع أسعار المعادن بفعل بواعث القلق من تعطيلات في تشيلي المنتج الكبير للنحاس.

وقال مارك هايفيله، مدير الاستثمار بقسم إدارة الثروات العالمي لدى يو.بي.إس، في مذكرة «مازلنا نتوقع تعافيا سريعا وهو ما تجلى أيضا في أداء قوي للشركات الأوروبية والألمانية بموسم نتائج الربع الأول من العام».