«غرب القرنة-2» العراقي يبدأ اختبار زيادة الإنتاج

البصرة (العراق) (رويترز) - ذكر بيان اليوم الخميس أن حقل غرب القرنة-2 النفطي في العراق الذي تطوره شركة لوك أويل الروسية في العراق بدأ عملية اختبار لزيادة الإنتاج بواقع 30 ألف برميل يوميا في بادئ الأمر.

وفي خزان جديد في حقل غرب القرنة-2، بدأ بئر تم حفره حديثا في إنتاج عشرة آلاف برميل يوميا، ومن المفترض أن يتم تشغيل بئرين أخريين في غضون ثلاثة أشهر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج 30 ألف برميل يوميا.

وقال بيان صادر عن شركة نفط البصرة الحكومية إنه بموجب خطة التطوير المتفق عليها بين شركة لوك أويل ووزارة النفط العراقية، فإن الهدف النهائي للمشروع هو زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل في اليوم. ولم يحدد البيان جدولا زمنيا لذلك.

وقال اثنان من مديري حقل النفط، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن غرب القرنة-2 ينتج نحو 400 ألف برميل في اليوم، وبالتالي فقد يرفع المشروع الإنتاج في النهاية إلى المثلين تقريبا.