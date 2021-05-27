تحسُن الاقتصاد يصعد بـ«وول ستريت»

نيويورك (رويترز) - فتح المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت على صعود اليوم الخميس بعدما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مما ينبئ بتحسن الاقتصاد الأميركي.

ارتفع داو 109.4 نقطة بما يعادل 0.32 بالمئة ليصل إلى 34432.47 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 5.9 نقطة أو 0.14 بالمئة مسجلا 4201.94 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 4.6 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 13742.585 نقطة.

