أداء فنادق الإمارات يتجاوز الجائحة

مصطفى عبد العظيم (دبي) سجل القطاع الفندقي في دولة الإمارات تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية خلال الربع الأول من العام الجاري، اقترب معها من استعادة مستويات ما قبل الجائحة، وفقاً لبيانات مؤسسة إرنست آند يونج، التي أظهرت انتعاشاً قوياً في شهر مارس الماضي الذي سجلت فنادق أبوظبي خلاله نمواً في الإشغال بنسبة 11.8%، فيما سجلت فنادق دبي ارتفاعاً قياسياً في العائد على الغرفة بنسبة 189%، وفنادق رأس الخيمة بنسبة 72%.

وأظهر التقرير ربع السنوي للمؤسسة حول أداء القطاع الفندقي في الشرق الأوسط، تفوق فناق دولة الإمارات مع فنادق الدوحة في مؤشرات الأداء الفندقي خلال الربع الأول من العام الماضي، مقارنة مع بقية الوجهات السياحية في المنطقة، من ناحية الإشغال والأسعار والعائد على الغرف المتاحة.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بلغ متوسط إشغال فنادق أبوظبي خلال شهر مارس الماضي 72% بارتفاع قدره 11.8% عن الشهر ذاته في العام 2020، وانخفض متوسط سعر الغرفة إلى 239 درهماً مقارنة مع 307 دراهم، بتراجع قدره 22.4%، فيما تراجع العائد على الغرفة بنسبة 7% ليصل إلى 172 درهماً مقارنة مع 185 درهماً.

انتعاش فنادق دبي

وسجلت فنادق دبي خلال شهر مارس انتعاشاً كبيراً في الأداء، حيث ارتفع متوسط الإشغال الفندقي بنسبة 30.3% ليصل إلى 61% مقارنة مع 31% في الشهر ذاته من العام الماضي، الأمر الذي صاحبه ارتفاع في متوسط سعر الغرفة بنسبة 42% ليصل إلى 1019 درهما لليلة، وزيادة كبيرة في العائد على الغرف المتاحة بلغت نسبتها 189%، ليصل إلى 626 درهماً مقارنة مع 223 درهماً للشهر ذاته من العام الماضي، مستفيدة من عودة سياحة الحوافز والمؤتمرات، وارتفاع الطلب على المنتجعات الشاطئية وسجلت فنادق الشاطئ قفزة كبيرة في الإشغال، بلغت نسبتها 40%، ليصل متوسط إشغال الفنادق الشاطئية في مارس نحو 71%، الأمر الذي زاد متوسط سعر الغرفة بنسبة 58% ليصل إلى 2.163 درهم مقارنة مع 1.368 درهم للشهر ذاته من العام الماضي، في حين قفز العائد على الغرفة المتاحة بنسبة 266% ليصل إلى 1.526 درهم مقارنة مع 417 درهماً.

وسجلت فنادق المدينة في دبي كذلك ارتفاعاً في متوسط الإشغال خلال شهر مارس، نسبته 25%، ليصل المتوسط إلى 57% مقارنة مع 31% في الشهر ذاته، لكن ظل متوسط سعر الغرفة منخفضاً عن مارس 2020 بنسبة 33%، في حين ارتفع العائد على الغرفة بنسبة 20.4%. 15 % نمو إشغال فنادق رأس الخيمة

وأشارت البيانات الخاصة برأس الخيمة إلى انتعاش قوي في مؤشرات الأداء، مع ارتفاع متوسط الإشغال بنسبة 15.5% ليصل إلى 61%، ونمو متوسط سعر الغرفة بنسبة 28.4% ليصل إلى 671 درهماً، وارتفاع العائد على الغرفة بنسبة 72.2% ليصل إلى 408 دراهم، مقارنة مع 237 درهماً في الشهر ذاته من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ متوسط إشغال فنادق أبوظبي نحو 70% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2021، مقارنة بمتوسط إشغال قدره 77% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 7%، وبلغ متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة نحو 256 درهماً مقارنة مع 354 درهما، فيما انخفض متوسط العائد على الغرفة إلى 178 درهماً مقابل 217 درهماً.

وفي دبي سجلت فنادق الإمارة متوسط إشغال خلال الربع الأول قدره 60%، بانخفاض نسبته 5% عن الفترة ذاتها من 2020، لكن في المقابل سجل متوسط سعر الغرفة ارتفاعاً بنسبة 9% ليصل إلى 929 درهماً مقارنة مع 853 درهماً، وسجل العائد على الغرفة ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 559 درهماً مقابل 557 درهماً في الربع الأول من العام الماضي.

وفي رأس الخيمة بلغ متوسط الإشغال في الربع الأول من 2021 نحو 49%، بانخفاض نسبته 11% عن الربع ذاته من 2020، كما تراجع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 6% ليصل إلى 323 درهماً مقارنة مع 344 درهماً، لكن متوسط سعر الغرفة ارتفع في المقابل بنسبة 15% ليصل إلى 661 درهماً مقارنة مع 576 درهماً.