10.3 مليار درهم تداولات عقارت دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1156 مبايعة بقيمة 3.38 مليار درهم، منها 148 مبايعة للأراضي بقيمة 1.19 مليار درهم و1008 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 484 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 330 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 142 مبايعة بقيمة 375 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 108 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.04 مليار درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 479.62 مليون درهم، و293 رهن فلل وشقق بقيمة 2.56 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مطار دبي الدولي بقيمة 795 مليون درهم، وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 405 ملايين درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 63 هبة بقيمة 3.9 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الرقه بقيمة 963 مليون درهم، وأخرى في منطقة مشرف بقيمة 682 مليون درهم.