تخفيضات غير مسبوقة في متاجر بدبي

دبي (الاتحاد) انطلقت اليوم الخميس فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" لتقدم للمتسوقين فرصة الاستمتاع بعروض ترويجية رائعة وتخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على تشكيلة واسعة من المنتجات. ورحبت متاجر التجزئة ومراكز التسوق المعروفة عالمياً في دبي بالمتسوقين مع تطبيقها للإجراءات الاحترازية بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للاستفادة من العروض الترويجية الكبرى التي تستمر لمدة 72 ساعة.

خصومات في متاجر بدبي

وينطلق الموسم الصيفي في دبي مع الدورة الأولى من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" لهذا العام والتي تُقام بمعدل مرتين سنوياً، حيث تقدم تخفيضات غير مسبوقة على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل أسماء علامات تجارية محلية وعالمية مفضلة للمتسوقين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمتاجر

وتقام فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال عطلة نهاية الأسبوع من 27 وحتى 29 مايو الجاري. وتلتزم مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع والفروع المشاركة في الفعالية بجميع الإجراءات المهمة للصحة والسلامة، والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.