الحذر يسيطر على المستهلكين الألمان

برلين (رويترز) - خلص مسح اليوم الخميس إلى أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت بأقل من المتوقع مع الاقتراب من يونيو، إذ ظل الحذر مخيما على نشاط التسوق بالرغم من التراجع في وتيرة الإصابات بكوفيد-19 وتحسن في توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد جي.إف.كيه إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، زاد إلى -7.0 نقطة من قراءة معدلة عند -8.6 نقطة في الشهر السابق.

وجاءت النتيجة دون توقعات رويترز لنمو أكبر إلى -5.2 نقطة.

