أسعار النفط تتأثر بالمعروض الإيراني

لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، لكنها ظلت داخل نطاق تحركاتها الضيق هذا الأسبوع، في الوقت الذي قوبل فيه تفاؤل بشأن فتح الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا، بقلق حيال الطلب في الهند وزيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية.

وبحلول الساعة 09.34 بتوقيت جرينتش، هبط خام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.30 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 65.66 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو محلل شؤون النفط في يو.بي.إس «على الرغم من بيانات المخزونات الإيجابية من الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لا يزال النفط الخام عالقا داخل نطاق محدد مع تداول برنت بين 65 و70 دولارا للبرميل».

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي، إذ عزز الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا الطلب على وقود المركبات.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل للتوصل إلى الخطوات التي يتعين على طهران وواشنطن اتخاذها من أجل رفع العقوبات الخانقة المفروضة على إيران، والتي تشمل قطاع الطاقة لديها، على خلفية برنامجها النووي.

وستكون هذه من المسائل المهمة التي تطرح في الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، مطلع يونيو، إذ سيتعين على المنتجين دراسة ما إذا كانوا سيغيرون خططهم لتخفيف القيود على الإنتاج في مواجهة احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق.

وفي الوقت الذي تتلقى فيه السوق دعما من انخفاض مخزونات النفط الأميركية الذي فاق التوقعات، لا تزال هناك مخاوف بشأن تقلص الطلب في الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما أدى تمديد محتمل لإجراءات الطوارئ المرتبطة بكوفيد-19 في اليابان إلى إثارة القلق بشأن نمو الطلب في رابع أكبر مستورد للنفط في العالم.

