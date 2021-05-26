«اقتصادية الشارقة» تقدم «المستفيد الحقيقي»

الشارقة (وام)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تقديم خدمة «المستفيد الحقيقي» التي توفرها عبر موقعها الإلكتروني www.sedd.ae ومراكز الخدمة «تسهيل»، وذلك في إطار سعي الدائرة لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي. والمستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من 25 بالمائة من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25 بالمائة أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتقتضي الخدمة إلزام الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة. ودعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة المستثمرين في إمارة الشارقة إلى ضرورة التسجيل في خدمة «المستفيد الحقيقي» التي توفرها في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً لمتطلبات خطة عمل تنفيذية اعتمدتها وزارة الاقتصاد لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة بالدولة، وذلك تماشياً مع «مئوية الإمارات 2071»، ووفقاً لتوجيهات القيادة لتعزيز النموذج الاقتصادي للدولة ومبادئ الشراكة وتكامل الأدوار.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن الدائرة تعمل وتتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية لدعم وتنظيم كافة القطاعات الاقتصادية، مشيداً بكفاءة ومتانة وجودة الجهاز التقني لدائرة التنمية الاقتصادية وعمليات التحسين المستمر التي تنتهجها الدائرة.