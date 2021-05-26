«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها إلى «باتومي» في جورجيا

الشارقة (وام)

أعلنت «العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها الموسمية من مطار الشارقة الدولي إلى باتومي في جورجيا، بدءاً من 29 يونيو المقبل. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى باتومي عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر. وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.