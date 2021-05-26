10.98 مليار درهم المبايعات العقارية بدبي خلال أبريل

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد الصفقات العقارية في دبي 4.832 مبايعة عقارية خلال أبريل الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 10.98 مليار درهم، والتي تعتبر القيمة الأعلى خلال 4 سنوات، وتحديداً منذ مارس 2017، بحسب النسخة الرابعة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي.

وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن أبريل 2021 حقق نمواً في عدد المبايعات العقارية بنسبة 4.2% مقارنة بشهر مارس 2021، فيما حقق كذلك نمواً في قيمة المبايعات بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها، وبذلك يصل إجمالي عدد المبايعات العقارية منذ مطلع العام حتى نهاية أبريل2021 إلى 16.577 مبايعة بقيمة 36.12 مليار درهم. واستحوذت المبايعات العقارية التي تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم على 70% من إجمالي المبايعات في أبريل 2021، فيما شكّلت المبايعات التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون درهم إلى 5 ملايين درهم حوالي 23% من الإجمالي، و4% للمبايعات التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم، وأخيراً 3% للمبايعات التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم.

واستحوذ السوق الثانوي/ الوحدات الجاهزة على 60% من إجمالي المبايعات خلال أبريل 2021، في حين شكلت المبايعات على الخارطة 40%. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 1.934 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.09 مليار درهم، في حين تم تداول 2.898 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 7.89 مليار درهم.