«أبوظبي الإسلامي» يقدم تمويلاً لصندوق «رسملة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي دعم صندوق «رسملة للدخل طويل الأجل» بتمويل إسلامي مُهيكل لإتمام صفقة الاستحواذ على متجر سوبر ماركت بمدينة هاترسلي في منطقة مانشستر الكبرى.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «يسعدنا دعم وتمويل شركة رسملة في إتمام أحدث صفقاتها، وتنسجم منتجاتنا التمويلية مع أهداف صندوق (رسملة للدخل طويل الأجل) المتمثّلة في زيادة دخل ورأسمال الشركة من خلال الاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ضمن محفظة متنوعة من الأصول العقارية التي تحقق دخلاً آمناً ومستداماً بموجب عقود إيجارية طويلة الأجل. وكان سوق المنتجات الغذائية في المملكة المتحدة قد أظهر أداءً قوياً خلال فترة الجائحة العالمية، مما يجعله بديلاً استثمارياً آمناً لعملائنا ممن يتطلعون إلى تحقيق الدخل على الأجل الطويل، خاصةً في ظل تراجع رغبة المخاطرة الاستثمارية على خلفية الانكماش الاقتصادي. وإننا نتطلع إلى مواصلة دعم رسملة في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في الأصول العقارية التجارية داخل سوق المملكة المتحدة».

ومن جانبه، قال إريك سواتس، كبير المسؤولين التنفيذيين لدى رسملة: «تُعد تيسكو إضافة نوعية إلى محفظة الأصول العقارية الأوروبية التابعة لشركة رسملة، وقد عززت هذه الصفقة قيمة أصولنا العقارية المُدارة التي تجاوزت سقف المليار دولار أميركي. ونحن فخورون بشراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي ونتطلع إلى العمل والتعاون معاً لتوسيع نطاق محفظتنا العقارية الدولية».