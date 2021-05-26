«ويز إير أبوظبي» تسيّر رحلاتها إلى جزيرة سانتوريني

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة ويز إير أبوظبي عن بدء تسيير رحلتين أسبوعياً من العاصمة الإماراتية إلى جزيرة سانتوريني، التي تعدّ واحدةً من أشهر وجهات السفر الساحرة في اليونان.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق الذي جرى بين دولة الإمارات واليونان خلال شهر مايو الجاري، بشأن اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، حيث يمكن لهم زيارة سانتوريني الرائعة على بحر أيجه دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تطلق ويز «إير أبوظبي» رحلاتها إلى سانتوريني ابتداءً من 2 يوليو2021 بمعدل رحلتين في الأسبوع يومي الاثنين والجمعة. وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهماً إماراتياً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.