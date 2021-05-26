931 مليون درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان الشهر الماضي

عجمان (وام)

بلغ حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال شهر أبريل الماضي 931 مليون درهم بنمو نسبته 4.1 في المئة مقارنة بشهر مارس الماضي، وذلك من خلال 557 معاملة. وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن السوق العقاري في الإمارة يحظى بثقة المستثمرين، وذلك لعوامل رئيسية عدة، أبرزها التشريعات والقوانين التي ساهمت بشكل مباشر وفعال في ازدهار وإنتعاش القطاع، فضلاً عن التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في شتى المجالات، وبالأخص البنية التحتية المتطورة التي تعزز الإقبال المتزايد على الاستثمار في عجمان.

وأضاف أن إجمالي حجم الاستثمارات العقارية بلغ 545 مليون درهم بواقع 544 عملية استثمار جديدة في أبريل الماضي. وكشفت الدائرة في تقريرها الذي صدر عن أبريل الماضي تسجيل 529 عملية تداول وجاء حي الياسمين على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، وبلغت أعلى قيمة مبايعة 62 مليون درهم في الجرف «الصناعية 1» بالقطاع الشمالي، في حين تم تسجيل 87 عملية رهن، حيث شهد القطاع الجنوبي تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 83.5 مليون درهم.