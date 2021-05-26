انتعاش حركة السفر في هذا التوقيت

مصطفى عبد العظيم (دبي) أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» توقعاته لتعافي حركة السفر العالمي وعودتها للانتعاش وتجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات «أياتا» انتعاشاً تدريجياً في حركة السفر العالمي يبدأ العام الجاري ويزداد بشكل كبير عام 2022، قبل أن يبدأ النمو الفعلي في 2023.

ووفقاً لتوقعات «أياتا» فإنه من المرجح أن يتعافى عدد الركاب الدوليين خلال العام الجاري إلى 52% من مستويات ما قبل كوفيد-19 عام 2019، قبل أن ينتعش عام 2022 إلى 88% من مستويات ما قبل الجائحة.

كما توقع «أياتا» أن يتجاوز عدد الركاب حول العالم مستويات ما قبل كوفيد-19 بنسبة 105%، في عام 2023.

وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يرتفع عدد الركاب عالميا إلى 5.6 مليار، وسيكون ذلك أقل بنسبة 7% من توقعات ما قبل الجائحة نتيجى خسارة تقديرية لمدة 2-3 سنوات من النمو بسبب كوفيد-19.

وبعد عام 2030 من المتوقع أن يتباطأ السفر الجوي بسبب ضعف التركيبة السكانية والافتراض الأساسي للتحرير المحدود للأسواق، مما يعطي متوسط نمو سنوي بين عامي 2019 و2039 بنسبة 3.2%، مقارنة مع التوقعات السابقة لـ«أياتا» قبل كوفيد-19 والتي توقعت متوسط نمو لهذه الفترة قدره 3.8%.