تصريحات «المركزي الأميركي» تُهدئ «وول ستريت»

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعدما أسهمت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في تهدئة المخاوف حيال التضخم المرتفع، في حين دعم تراجع عائدات السندات مؤخرا الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 23.9 نقطة، بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 34336.34 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.5 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4191.59 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 36.8 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 13693.937 نقطة.