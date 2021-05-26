انخفاض مخزونات الخام والوقود الأميركية

واشنطن (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 مايو إلى 484.3 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا انخفاضا قدره مليون برميل.

ونما استهلاك الخام في مصافي التكرير 123 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين تقلصت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 232.5 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 614 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ثلاثة ملايين برميل إلى 129.1 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 265 ألف برميل يوميا إلى 2.84 مليون برميل يوميا.