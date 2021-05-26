«أمازون» تتجه لـ «المستعمل والمرتجع» بخصومات 60%

دبي (الاتحاد) أعلن متجر Amazon.ae اليوم عن إطلاق مستودع أمازون في الإمارات، والذي يتيح للمتسوقين تحقيق وفورات كبيرة على آلاف المنتجات المستعملة والمنتجات المرتجعة دون استخدام والتي تتميز جميعاً بالجودة العالية من خلال خصومات على أسعار بيعها الأصلية بنسب تصل إلى 60%.

وتتاح عروض مستودع أمازون عبر الرابط Amazon.ae/amazonwarehouse، وتشمل مجموعة واسعة من الفئات مثل الأجهزة الإلكترونية، والمستلزمات المنزلية، وأدوات المطبخ، والألعاب وغيرها الكثير. ويمكن لأعضاء برنامج برايم في الإمارات الحصول على المنتجات التي يشملها عرض مستودعات أمازون في نفس اليوم الذي يطلبونها فيه عبر الاستفادة من خدمة التوصيل في نفس اليوم.

وتستقبل أمازون سنوياً ملايين طلبات الإرجاع، وتقوم بفحص كل منتج يُرجعه العملاء بدقة وعناية لتقييم حالته ومدى جودته، وبعد التأكد من موافقته لجميع معايير الجودة التي تعتمدها الشركة، تضيفه أمازون مجدداً إلى قائمة منتجات مستودع أمازون تحت خانة "مستعمل" لتعيد بيعه بسعر مخفض، مع إرفاق ملاحظات تفصيلية توضح حالته، حسب بيان للشركة.

ويتم فحص جميع منتجات مستودع أمازون وتقييمها وفق نظام جودة أمازون الصارم والمكون من عشرين نقطة تقييم وعلى الرغم من الحالة الوظيفية الممتازة لجميع المنتجات، إلا أن أسعارها وتصنيفاتها ستختلف باختلاف شكلها الخارجي وتلف أغلفتها وملحقاتها المفقودة، وتتراوح التصنيفات بين "مستعمل - مثل الجديد" و"مستعمل- مفتوح العلبة" و"مستعمل- بحالة مقبولة"، ومثل جميع عمليات الشراء التي تتم عبر أمازون، يمكن للعملاء غير الراضين عن طلباتهم من مستودع أمازون الاستفادة من خدمة العملاء الحائزة على جوائز وإرجاع السلع خلال 15 يوماً بموجب سياسة الإرجاع من أمازون.

وقال أمين مملوك، المسؤول التنفيذي لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ندرك مدى أهمية العروض الجيدة بالنسبة للعملاء، ولذلك فإن إطلاق عروض مستودع أمازون في دولة الإمارات يمنح المتسوقين مصدراً موثوقاً وسهل الاستخدام للاستمتاع بوفورات مجزية على آلاف المنتجات المستعملة ومفتوحة العلبة. كما نجري عمليات استقصاء صارمة حول جميع سلع مستودع أمازون مع توفير عمليات إرجاع سهلة ومبسطة لضمان رضا العملاء، وحرصاً منا على الحفاظ على ثقتهم بهذه السلع كما لو كانت جديدة من متجر Amazon.ae، واستمتاعهم بالخدمات المريحة التي يتلقونها مع إمكانية تحقيق قيمة أكبر مقابل المال".