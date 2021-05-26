3,5 مليون وظيفة شاغرة في هذا التخصص

باريس (أ ف ب) -أدت الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم إلى انفجار تكاليف الشركات والمؤسسات في سوق يشهد حالة تجديد مستمرة.

ويقول هنري اجران رئيس الاتحاد الفرنسي لمديري تكنولوجيا المعلوماتية إن هناك طلباً متزايداً على أجهزة حماية ومراكز مراقبة عن بعد وتشفير وإدارة الهويات ومعلومات بشأن التهديدات المقبلة وصيادو مكافآت للعثور على الثغرة في الأنظمة، منوها بمدى تعقيد الإجراءات الوقائية التي باتت ضرورية اليوم.

ويترتب على ذلك تكلفة إضافية للشركات والدول، ما يشكل نعمة لمقدمي هذه الخدمات.

تتوقع شركة جارتنر الأميركية للأبحاث، نموا بأكثر من 12% للسوق العالمية للأمن المعلوماتي هذه السنة لتصل إلى 150 مليار دولار بعد ارتفاع بلغت نسبته 6,4% في 2020.

والوقائع تذكر باستمرار بان أي إهمال قد تكون تكلفته باهظة.

خطوط أنابيب النفط

الأحدث من نوعه هو حين أقرت شركة كولونيال بايبلاين في صحيفة «وول ستريت جورنال» بأنها اضطرت لدفع فدية بقيمة 4,4 مليون دولار لقراصنة معلوماتية قاموا بشل الشركة التي تشغل خطوط أنابيب بطول 8800 كلم في الولايات المتحدة مطلع مايو ما اضطر الأميركيين إلى الانتظار في طوابير أمام محطات الوقود.

يتضمن الأمن المعلوماتي أنشطة عديدة ومتنوعة أكثر وهذا لن يتوقف قريبا مع تعميم استخدام الحوسبة السحابية ووصول شبكة الجيل الخامس.

هذا حتى بدون الحديث عن الاستعداد لعصر «الكم» وهو مرادف لأجهزة كمبيوتر لا حدود لقوتها.

حركة دائمة

وقال لويك جيزو الأمين العام لجمعية «كلوزيف» التي تضم أخصائيين فرنسيين في مجال أمن المعلوماتية إنه «على مدى السنوات الثلاثين الماضية، لم نتوقف عن رؤية شركات جديدة تظهر وتجلب تقنيات جديدة أصبحت شائعة بعد ذلك».

وأضاف «هناك وفرة في المفاهيم» مثل «حركة قلب دائمة»، كما يوضح.

بحسب أرقام شركة برايس ووتر كوبرز في تقرير حول التوجهات الرقمية العالمية 2021، فإن العقد الماضي شهد ظهور عشرين شركة ناشئة قيمتها أكثر من مليار دولار بينها نحو عشر في العامين الماضيين وحدهما.

هجوم الفدية

وقال جيروم بيلوا خبير الأمن المعلوماتي في شركة الاستشارات وايفستون «لقد بدأت في 2001 بالاهتمام بالأمن المعلوماتي. في تلك الفترة، غالبا ما كان الخبراء يجتمعون في نهاية الممر ويتحدثون عن أشياء تقنية جدا لم يرغب أحد في الحديث عنها. ثم تغيرت الأمور».

وأضاف: «حدثت نقاط التحول في 2007/2008 حين أدركت الشركات التي كثفت مشاريع الحوسبة والشبكات نقاط ضعفها الجديدة».

وتابع «ثم حصل شرخ كبير آخر في 2011/12/13، مع الهجمات الإلكترونية الضخمة الأولى (ستاكسنت، سوني بيكتشرز، واناكراي) التي ألقت بسرعة الضوء على التهديدات. وهذا الأمر ليس على وشك التوقف».

في فرنسا، تأثرت 25% من الشركات بهجوم برامج الفدية في عام 2020 بحسب «سيسين» وهي شركة مسؤولة عن الأمن المعلوماتي الفرنسي.

نقص عالمي في الخبراء

أحد المفاهيم الرائجة اليوم هو «هندسة انعدام الثقة»، فقد انتهى زمن حماية «المحيط» حيث تكون شبكة المعلوماتية مثل قلعة ويكفي حماية الوصول إلى الخارج.

بات العالم أكثر انفتاحا حيث يستند الأمن إلى التحليل الدائم لحقوق وصول المستخدمين والشبكات.

وقال جيروم بيلوا «في الواقع، ما يحد من نمو سوق الأمن المعلوماتي اليوم هو القدرات البشرية: عدد الخبراء والأشخاص المدربين».

على الصعيد العالمي، يرتقب أن تبقى 3,5 مليون وظيفة شاغرة في 2021 بحسب أرقام «برايس ووتر كوبرز».

وأوضح بيلوا «في القطاع الذي أعرفه، الاستشارات والخدمات، نحن مضطرون لرفض بعض الطلبات من زبائن وتأخير مواعيد».

بالنسبة للمهنة، قال إن «التحدي الكبير هو بوضوح اجتذاب مواهب، سواء كانوا من الشباب أو مهنيين في إعادة التدريب».

وشركة كولونيال بايبلاين تؤكد ذلك. وعلى موقعها الإلكتروني، ورد في 21 مايو إعلان وظيفة بدوام كامل لمتخصص في الأمن المعلوماتي «على مدى أكثر من 30 يوما» قبل الهجوم الإلكتروني.