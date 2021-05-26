السفر جواً يتراجع إلى النصف

لندن (رويترز) - توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تكون الأعداد الكلية للمسافرين جوا في 2021 أقل 52 بالمئة مما كانت عليه في 2019، في خفض ضئيل لتوقعاته في يناير، في ظل استمرار موانع السفر بفعل قيود التصدي للجائحة.

وتوقع برايان بيرس كبير الاقتصاديين لدى إياتا اليوم الأربعاء تعافي أعداد المسافرين في 2022 إلى 88 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة.

