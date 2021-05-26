ركود في صادرات أكبر اقتصاد أوروبي

ميونخ (د ب أ)- تشهد توقعات التصدير للشركات الألمانية حالة من الركود لكن عند مستوى مرتفع.

وأعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونخ اليوم الأربعاء أن مؤشره الخاص بتوقعات التصدير تراجع بمقدار 0.9 نقطة في مايو الجاري ليسجل 23 نقطة، وهي لا تزال إحدى أعلى القيم المسجلة على مدار السنوات الماضية.

وتختلف التوقعات باختلاف القطاعات، حيث يتوقع قطاع تصنيع السيارات «تراجعا واضحا» في صادراته، بحسب بيانات رئيس المعهد كليمينس فوست.

وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بـ«السيارات وقطع غيارها» من 28.4 إلى 0.2 نقطة.

كما لا يبدو الوضع جيدا بالنسبة لقطاع المواد الغذائية والنسيج والملابس.

وفي المقابل، تواصل الصادرات في قطاع صناعات الهندسة الكهربائية والآلات الأداء على نحو جيد للغاية، ويتوقع قطاع الأثاث زيادة كبيرة في صادراته بعد الأشهر الصعبة الأخيرة.

وساعد التعافي القوي في الاقتصادي العالمي مؤخرا الاقتصاد الألماني في طريقه للخروج من أزمة كورونا. وفي الربع الأول من هذا العام، ارتفعت صادرات السلع والخدمات الألمانية 1.8%. وفي المقابل، زادت الواردات على نحو أكبر بنسبة 3.8%.

