أعلى صفقات عقارية في دبي خلال 4 سنوات

دبي (الاتحاد) بلغ عدد الصفقات العقارية في دبي 4832 مبايعة عقارية خلال أبريل الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 10.98 مليار درهم، والتي تعتبر القيمة الأعلى خلال 4 سنوات، وتحديداً منذ مارس 2017، بحسب النسخة الرابعة عشر من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي. وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن أبريل 2021 حقق نمواً في عدد المبايعات العقارية بنسبة 4.2% مقارنة بشهر مارس 2021، فيما حقق كذلك نمواً في قيمة المبايعات بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة، وبذلك يصل إجمالي عدد المبايعات العقارية منذ مطلع العام حتى نهاية أبريل2021 إلى 16,577 مبايعة بقيمة 36.12 مليار درهم.

واستحوذت المبايعات العقارية التي تصل قيمتها إلى مليوني درهم على 70% من إجمالي المبايعات في أبريل2021، فيما شكّلت المبايعات التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون درهم إلى 5 ملايين درهم حوالي 23% من الإجمالي، و4% للمبايعات التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين درهم، وأخيراً 3% للمبايعات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم.

واستحوذ السوق الثانوي/ الوحدات الجاهزة على 60% من إجمالي المبايعات خلال أبريل 2021، في حين شكلت المبايعات على الخارطة 40%. كما شكّلت مبيعات الشقق ما نسبته 69% من الإجمالي، و31% لمبيعات الفلل/ تاون هاوس. وفيما يتعلق بحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 1,934 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.09 مليار درهم، في حين تم تداول 2898 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 7.89 مليار درهم. وبمقارنة هذه النتائج مع شهر مارس الفائت، يتضح أن المبيعات على الخارطة ارتفعت بنسبة 12.9%، والذي يعتبر أعلى معدل منذ 14 شهراً، في حين انخفضت مبيعات السوق الثانوي بنسبة 0.92%، وذلك لأول مرة منذ 11 شهراً. وسجل المؤشر الشهري العام في أبريل الماضي 1072 بسعر قدره 1002667 درهم، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1097 نقطة بسعر 912404 دراهم، و0.992 نقطة للمؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس بسعر 1,768,908 درهم.