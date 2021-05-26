أبرز 9 كنوز فريدة في الأردن

رشا طبيلة (أبوظبي) رغم مساحتها الصغيرة التي تصل إلى 89341 كيلو متراً مربعاً، فإن الأردن تضم تنوعاً ضخماً بالمواقع والمنتجات السياحية التي تجمع بين الماضي والحاضر، فهي تقدم تجارب أثرية وتاريخية وبيئية ودينية ومغامراتية وترفيهية فريدة لا مثيل لها. «الاتحاد» تسلط الضوء على أهم المواقع السياحية في الأردن، والتي تضم وجهات تجذب الملايين من السياح.

البتراء

البتراء.. عمارة النحت في الصخر



تعتبر مدينة البتراء، عاصمة العرب الأنباط، من أشهر المواقع الأثرية في العالم وأهم مواقع الجذب السياحي في الأردن، حيث تزورها أفواج السياح من كل بقاع الأرض، وهي صُنفت من عجائب الدنيا السبعة العالمية، وتقع على بعد 240 كيلو متراً إلى الجنوب من عمان و120 كم من خليج العقبة، وتتميز البتراء بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي الذي يحتوي على مزيج من الفنون المعمارية القديمة التي تنتمي إلى حضارات متنوعة، بحسب موقع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

جرش

تعد مدينة جرش القديمة الوجهة الثانية المفضلة لدى الزوّار بعد البتراء، حيث تتميز هذه المدينة الأثرية بتعاقب الحضارات فيها منذ أكثر من 6500 عام، وشهدت المدينة عصرها الذهبي تحت حكم الرومان، ومن المعروف عن هذا الموقع أنه واحد من أفضل المدن الرومانية حالاً والمحفوظة للآن في العالم، وتتجلى عراقة المدن الرومانية المنتشرة في كافة أرجاء الشرق الأوسط في الشوارع المعمّدة والمعابد المتربّعة على قمم التلال، والمسارح الجميلة، والساحات والميادين العامة الواسعة، والحمّامات والنوافير، وجدران المدن المزيّنة بالبوابات والأبراج.

وادي رم

تتمتع منطقة وادي رم بالمناظر الصخرية المتناغمة من أرض الصحراء بطول 1750 متراً، لتشكّلَ تحدّياً لا يُستهان به أمام هواة تسلّق الجبال، حيث بإمكان المتسلقين الاستمتاع بسَكينة المساحة الشاسعة من الخلاء، واستكشاف الوديان والحفر المائية ورسومات في الصخر تعود لأربعة آلاف عام، والعديد من الكنوز المذهلة على امتداد هذه المنطقة البرية.

البحر الميت

البحر الميت موطن السياحة العلاجية

يقع البحر الميت على مستوى 410 أمتار تحت سطح البحر، ما يجعله أخفض بقعة في العالم، ويعدّ ساحل البحر الميت من أروع المواقع الطبيعية والروحانية في العالم، ولا يزال إلى اليوم يجذب الزوّار من جميع بقاع الدنيا، كما كان يجتذب الملوك والأباطرة والتجار والأنبياء في الزمن القديم، وتشكّل مياهه المريحة ذات الملوحة الزائدة عامل الجذب الأساسي في البحر الميت، بنسبة ملوحة تبلغ 31.5%، وتحتوي مياهه على 21 ملحاً معدنياً، منها 12 نوعاً لا يمكن إيجادها في أي تجمّع مائي آخر في العالم. وأثبتت الدراسات أن مياه البحر والطين الأسود الغني الموجود على شواطئه تتميز بفوائد صحية كثيرة، بما في ذلك تنشيط الدورة الدموية، وتخفيف أوجاع آلام المفاصل، والشفاء من الحساسيات وتجديد نشاط البشرة.

أم قيس

أم قيس.. مركز الثقافة

اشتهرت «أم قيس» المعروفة قديماً باسم «جدارا»، كمركز للثقافة، إذ كانت موطناً لعدد من الشعراء والفلاسفة الكلاسيكيين مثل ثيودوروس مؤسِّس المدرسة البلاغية في روما، حتى أنّ شاعراً آخر أطلق عليها اسم «أثينا الجديدة». وتقع على تلّة بديعة وتطل على وادي الأردن وبحيرة طبريا، وتشتهر بشوارعها المدهشة ذات الأعمدة، والشرفة المقوسة وآثار مسرَحين.

مواقع دينية

كنوز من الشعاب المرجانية

يعد المغطس موقعاً مسيحياً مهماً، حيث تعد المنطقة التي عاش فيها يوحنّا المعمدان حيث عُمّدَ المسيح، ويندرج موقع المعمودية ضمن لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، أما مدينة مادبا، القريبة من العاصمة عمّان، فتجمع ملامح الحياة الريفية مع مكوّنات السياحة الدينية لتشكلا مزيجاً يثير اهتمام الزائر. حيث تُعرف مادبا باسم «مدينة الفسيفساء»، لكونها ثرية باللوحات الفسيفسائية البيزنطية والأموية، وتلك التي لا تزال تنتج محلياً إلى اليوم.

العقبة

فنادق ومنتجعات سياحية

تقع العقبة أقصى جنوب الأردن وتبعد نحو 4 ساعات عن العاصمة عمّان، وهي مدينة ساحلية ذات طابع أردني، وهي غنية بالفنادق المطلة على البحر، والرياضات المائية المتوفّرة لمحبيها. إضافة إلى ذلك، تضم العقبة مواقع تاريخية وأثرية.

قلاع وحصون ومدرجات

قلعة الكرك

تضم الأردن العديد من القلاع والحصون، فقلعة عجلون الشامخة تشهد على أحداث تاريخية منذ أن شيّدها الأيوبيون ودورها في مساعدتهم على هزيمة الصليبيين قبل ثمانية قرون مضت، وقلعة الكرك وهي حصن صليبي قديم، تقع على ارتفاع 900 متر فوق سطح البحر، وتتحصّن داخل أسوار المدينة القديمة، إضافة إلى قلاع كثير من قصر المشتى وقصر الحرانة وقصر عمرة، فضلاً عن الموقع الشهير المدرج الروماني وسط عمان وجبل القلعة. محميات طبيعية

محمية الموجب.. السياحة في أحضان الطبيعة

من المحميات الطبيعية الموجودة في المملكة، محمية الموجب التي تعد أخفض محمية طبيعية في العالم، وتقع في وادي الموجب العميق، على مسافة ليست ببعيدة عن شرق البحر الميت، وبعمق 410 أمتار تحت سطح البحر. تمتد المحمية بمناظرها الطبيعية البديعة إلى جبال الكرك ومادبا شمالاً وجنوباً، أما محمية ضانا فتتميز بالجمال الطبيعي والتاريخ والتنوع الحيوي وتضم عدداً كبيراً من الحيوانات والنباتات النادرة، وغيرها من المحميات.