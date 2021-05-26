أول طرح مٌجمع لأسهم وسندات شركة في الخليج

أبوظبي (الاتحاد) تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، المالك لـ 80% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للتوزيع طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم أدنوك للتوزيع المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يمثل 3% تقريباً من رأس المال المسجل لشركة «أدنوك للتوزيع»، من خلال آلية الطرح السريع للأسهم بسعر 4.36 درهم للسهم.

وسيكون الطرح لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، وفقاً لقاعدة «144A» واللائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركية لعام 1933 بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية الأميركي).

وبالتزامن مع طرح الأسهم، تعتزم أدنوك إصدار 4.385 مليار درهم من السندات (غير المضمونة) مستحقة الدفع في 2024، من خلال عملية طرح لمستثمرين مؤهلين خارج الولايات المتحدة، وفقاً للائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي. وستكون هذه السندات قابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع، وهي تمثل 7% تقريباً من رأسمال الشركة المسجل وفقاً لشروط محددة «السندات القابلة للاستبدال». ولن يكون الطرح المجمّع متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.

ويمثل هذا الطرح المجمّع نسبة 10% تقريباً من رأس المال المسجل لشركة «أدنوك للتوزيع»، في حال استبدال وتسوية أسهم جميع السندات القابلة للاستبدال وفقاً لشروطها المحددة. ويمثل سعر البيع النهائي للطرح المجمّع والبالغ 4.82 درهم زيادة بنسبة 5% على متوسط ​​سعر سهم أدنوك للتوزيع للأشهر الثلاثة الماضية.

وتبلغ فترة استحقاق طرح السندات القابلة للاستبدال 3 سنوات، وسيتم إصدارها بسعر إصدار 100% مع قسائم بنسبة (70%) سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي في شكل متأخرات في يونيو وديسمبر من كل عام. وسيتم تحديد علاوة الاستبدال لسعر السهم بواقع (15%) على السعر المرجعي لأسهم «أدنوك للتوزيع»، ليكون سعر الاستبدال 5.01 درهم.

استراتيجية تعزيز القيمة

وتعد هذه الصفقة أول طرح مجمّع لأسهم وسندات قابلة للاستبدال في منطقة الخليج العربي، مما يعكس مواصلة أدنوك استراتيجية تعزيز القيمة من أصولها. ويتيح هيكل الصفقة المبتكر لأدنوك استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الجدد، بما في ذلك المهتمون بالاستثمار في السندات المرتبطة بالأسهم. كما تتيح شروط السندات القابلة للاستبدال المزيد من الفرص لتسييل أسهم «أدنوك للتوزيع» بعلاوة إصدار على سعر طرح الأسهم.

ويتماشى بيع حصة في أسهم «أدنوك للتوزيع» مع التزام أدنوك بتعزيز التداول الحر لأسهم شركة أدنوك للتوزيع بعد نجاح عملية الاكتتاب العام الأولي في ديسمبر 2017. وكانت شركة «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال» أعلنت في 11 مايو 2021 عن إدراج «أدنوك للتوزيع» ضمن مؤشر (MSCI) اعتباراً من 27 مايو 2021، لتكون بذلك واحدة من تسع شركات إماراتية تم إدراجها ضمن هذا المؤشر، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنويع قاعدة المستثمرين والتعريف بالقيمة الاستثمارية الفريدة التي توفرها الشركة.

بورصة فيينا

ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية لعملية الطرح المجمّع بعد الانتهاء من عملية تسجيل طلبات الشراء. ومن المتوقع أن تتم تسوية طرح الأسهم في أو حوالي 31 مايو 2021، على أن تتم تسوية السندات القابلة للاستبدال في أو حوالي 4 يونيو 2021. ووافقت أدنوك على فترة إغلاق مدتها 90 يوماً من تاريخ التسوية، وفقاً لشروط طرح الأسهم والسندات القابلة للاستبدال. ومن المتوقع أيضاً تقديم طلب لإدراج السندات القابلة للاستبدال في بورصة «فيينا إم. تي. إف»، وهي سوق للأوراق المالية خاضعة للسلطات التنظيمية تحت إدارة بورصة فيينا.

زيادة السيولة

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: «يسهم هذا الطرح في زيادة السيولة وإتاحة المشاركة أمام مزيد من المستثمرين في فرص مجدية وجذابة، وذلك تماشياً مع ما تم الإعلان عنه وقت الاكتتاب العام على أسهم شركة 'أدنوك للتوزيع' حول بيع المزيد من الأسهم في الوقت المناسب. ويأتي إعلان اليوم عن الطرح المجمّع للأسهم والسندات القابلة للاستبدال بعد الطرح الخاص لـ 10% من رأس المال القائم في سبتمبر 2020، وهو يمثل أول طرح مجمّع من نوعه في منطقة الخليج العربي».

وأضاف: «سوف تتيح لنا هيكلية الصفقة المبتكرة إمكانية زيادة التداول الحر لأسهم 'أدنوك للتوزيع' إلى نسبة 30% في حال استبدال جميع السندات بأسهم فعلية، مع احتفاظ 'أدنوك' بحصة استراتيجية تبلغ 70% في شركة أدنوك للتوزيع التي تمتلك إمكانات واعدة للنمو. كما تمثل هذه الصفقة خطوة جديدة في استراتيجيتنا لخلق وتعزيز القيمة من أصولنا».

نتائج جيدة

ومنذ إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهمها، استطاعت شركة «أدنوك للتوزيع» تحقيق نتائج جيدة أثبتت للعملاء والمستثمرين مرونتها وتركيزها الثابت على النمو الآمن والذكي وسياستها التدريجية لتوزيع الأرباح الواضحة للمستثمرين. وتستمر ثقة «أدنوك» الراسخة في قدرة شركة «أدنوك للتوزيع» على المحافظة على ريادتها في مجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة.

ويقوم كل من «سيتي جروب جلوبال ماركت» و«بنك أبوظبي الأول» بدور المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المجمّعين لطرح الأسهم، في حين يقوم «سيتي جروب جلوبال ماركت» بدور المنسق العالمي ومدير الاكتتاب لعملية طرح السندات القابلة للاستبدال، بالشراكة مع بنك «أبوظبي التجاري» و«بنك أبوظبي الأول» (ويشار إليهم مجتمعين باسم «البنوك»).