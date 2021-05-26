السعودية: ارتفاع قياسي للصادرات النفطية

لندن (رويترز) - كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن قيمة صادرات السعودية النفطية ارتفعت 75 بالمئة على أساس سنوي في مارس إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9 بالمئة إلى 22.4 مليار ريال.

وأضافت أن صادرات الخام شكلت 70 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وكانت قيمة صادرات النفط الشهرية قد بدأت التحسن في أواخر العام الماضي، وفي يناير كانون الثاني تجاوزت 53 مليار ريال مع تعافي أسعار النفط.

واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيس للمملكة في مارس، وبلغت الصادرات إليها 14.3 مليار ريال والواردات منها 9.4 مليار، بحسب الهيئة.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات المملكة في مارس 74.7 مليار ريال.

وزادت قيمة واردات السعودية من تركيا طفيفا على أساس شهري في مارس وارتفعت إلى 27 مليون ريال من 24.5 مليون ريال.